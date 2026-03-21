VTuber「輪堂千速」コラボのスズキ『GSX250R』、その本気度に「かっこよすぎるやろ！」とファンも興奮…大阪モーターサイクルショー2026

スズキとホロライブプロダクション所属のVTuber「輪堂千速（りんどう・ちはや）」がコラボレーションしたスポーツバイク『GSX250R [Chihaya Remix]』が、「大阪モーターサイクルショー2026」で公開された。人気のVTuberとのコラボというだけでなく、その完成度の高いデザインに、会場でも注目を集めている。

【画像】スズキとVTuber「輪堂千速」がコラボした特別な『GSX250R』

輪堂千速は、音楽やゲーム配信のほか、自動車やバイク、モータースポーツ関連の動画配信を通じてモビリティの魅力を発信しているVTuber（アニメ調のアバターを用いて、主にインターネット上でライブ配信、動画投稿を行うバーチャルタレント）。スズキは、特に若い世代に人気のある輪堂千速が思い描く理想の1台を形にすることで、VTuberファンにバイクの魅力を届け、ライディングの楽しさを共有するためコラボレーションを実施する。

スズキ GSX250R [Chihaya Remix]（大阪モーターサイクルショー2026）

コラボレーションバイク「GSX250R [Chihaya Remix]」は、スズキの『GSX250R』をベースに、輪堂千速が手掛けたカラーとグラフィックデザインの原案を、スズキのデザイナーが車体デザインとしてまとめ上げた。

カラーリングは輪堂千速の衣装を彷彿とさせるブラックとターコイズグリーンを基調に、グラデーションのあるパープルを差し色に使いワイルドなストリート感を表現。カウルにはグラフィティ風のモチーフを大胆にあしらい、衣装のディテールをイメージしたデカールを施している。また、車体の各所にはカスタムパーツを使用し、よりスポーティーな印象を際立たせた。

会場には、輪堂千速の手書きによるデザイン案のメモも展示。車両はまたがり試乗も可能なだけでなく、フロントスクリーンには直筆（！）のサインも描かれており、輪堂千速ファンも注目していた。

スズキ GSX250R [Chihaya Remix]（大阪モーターサイクルショー2026）

スズキ GSX250R [Chihaya Remix]（大阪モーターサイクルショー2026）

X（旧Twitter）には会場からのファンの声も多く寄せられ、「今年のスズキはブランディングが上手いなぁ」「デザインも落ち着いたカラーリングで市販もありじゃないか？！」「コラボブースめっちゃ人いっぱいきてたよ～」「千速のバイク見に来た！ 間近で見るとますます魅力的な一台！」「何度見てもほんとにかっこいい！！ 近くで細かなところまで見れるし、めっちゃテンション上がる！」「跨がりんどーしてきた！実物見たらちょっと泣きそうになった」「見てきた！！ かっこよすぎるやろ！！」など、興奮した様子がうかがえる。

このGSX250R [Chihaya Remix]は3月27日に開幕する「東京モーターサイクルショー2026」にも展示予定で、さらに会期中の3月29日には輪堂千速本人が登場しスペシャルトークショーもおこなわれる予定。ファンは要注目だ。