ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

スズキ『GSX-8R Tuned by JURI』、『ストリートファイター6』に登場…2月13日からゲーム内でコラボ

『ストリートファイター6』に登場する『GSX-8R Tuned by JURI』。
  • 『ストリートファイター6』に登場する『GSX-8R Tuned by JURI』。
  • スズキ『GSX-8R Tuned by JURI』が『ストリートファイター6』に登場する
  • アバターアイテム「GSX-8R Tuned by JURI」
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）

スズキは2月13日から3月17日まで、カプコンが販売する人気ゲーム『ストリートファイター6』のゲーム内において、『GSX-8R Tuned by JURI』を展示するコラボレーションイベントを実施すると発表した。

【画像】実車とゲーム内に登場する『GSX-8R Tuned by JURI』

『GSX-8R Tuned by JURI』は、昨年より世界各地のゲームイベントやショーで展示され、多くの来場者から好評を得たバイクだ。

スズキは、ゲームとモビリティの融合による新たなユーザー体験の創出に取り組んでいる。本コラボレーションを通じて、展示会場で実車に触れる機会のなかった人や、普段バイクになじみのない人にも、デジタル空間ならではの体験を通じて、バイクの魅力や走る楽しさを届ける。

アバターアイテム「GSX-8R Tuned by JURI」アバターアイテム「GSX-8R Tuned by JURI」

イベント期間中は、『ストリートファイター6』のゲーム内で、自身で作成したアバターを使用し、インターネットを介して世界中のプレイヤーと交流や対戦を行うことができるゲームモード「バトルハブ」にて、『GSX-8R Tuned by JURI』を再現したモデルを展示する。

あわせて、『GSX-8R Tuned by JURI』をモチーフとした、アバターアイテムやゲーム内称号などのアイテムを配布する。

スズキ『GSX-8R Tuned by JURI』が『ストリートファイター6』に登場するスズキ『GSX-8R Tuned by JURI』が『ストリートファイター6』に登場する

また、スズキがカプコンとのコラボレーションのもと、出展を行った会場にて配布した、いずれかのデジタルステッカーを持つ人には、アバターアイテムや限定称号を一般配布に先がけて入手できるイベントコードを配布する。

今後もスズキは、コーポレートスローガン「By Your Side」を実践し、リアルとデジタルをつなぐさまざまな取り組みを進め、お客さま一人ひとりのライフスタイルに寄り添った体験を提供していく。

『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES