スズキ『GSX-8R Tuned by JURI』、『ストリートファイター6』に登場…2月13日からゲーム内でコラボ

スズキは2月13日から3月17日まで、カプコンが販売する人気ゲーム『ストリートファイター6』のゲーム内において、『GSX-8R Tuned by JURI』を展示するコラボレーションイベントを実施すると発表した。

【画像】実車とゲーム内に登場する『GSX-8R Tuned by JURI』

『GSX-8R Tuned by JURI』は、昨年より世界各地のゲームイベントやショーで展示され、多くの来場者から好評を得たバイクだ。

スズキは、ゲームとモビリティの融合による新たなユーザー体験の創出に取り組んでいる。本コラボレーションを通じて、展示会場で実車に触れる機会のなかった人や、普段バイクになじみのない人にも、デジタル空間ならではの体験を通じて、バイクの魅力や走る楽しさを届ける。

アバターアイテム「GSX-8R Tuned by JURI」

イベント期間中は、『ストリートファイター6』のゲーム内で、自身で作成したアバターを使用し、インターネットを介して世界中のプレイヤーと交流や対戦を行うことができるゲームモード「バトルハブ」にて、『GSX-8R Tuned by JURI』を再現したモデルを展示する。

あわせて、『GSX-8R Tuned by JURI』をモチーフとした、アバターアイテムやゲーム内称号などのアイテムを配布する。

スズキ『GSX-8R Tuned by JURI』が『ストリートファイター6』に登場する

また、スズキがカプコンとのコラボレーションのもと、出展を行った会場にて配布した、いずれかのデジタルステッカーを持つ人には、アバターアイテムや限定称号を一般配布に先がけて入手できるイベントコードを配布する。

今後もスズキは、コーポレートスローガン「By Your Side」を実践し、リアルとデジタルをつなぐさまざまな取り組みを進め、お客さま一人ひとりのライフスタイルに寄り添った体験を提供していく。

『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）