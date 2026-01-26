前モデルは即完売！ 2026年モデルはどうなる？ ヤマハ『NMAX155』と『NMAX』に新色登場、「今年も爆売れか？」と話題に

ヤマハ発動機販売は、155ccエンジン搭載のスポーツスクーター『NMAX155 ABS』と、125ccエンジンの『NMAX ABS』の新色を2月26日に発売する。SNSでは「過去イチで好みの色」「デザイナーのセンス光っているなぁ」と話題になっている。

【画像】SNSで話題のヤマハ『NMAX155 ABS』『NMAX ABS』の2026年仕様

「NMAX155 ABS」と「NMAX ABS」は、「走りの楽しさ」と「燃費・環境性能」を両立させる「BLUE CORE（ブルーコア）」エンジンを搭載する「Global Prestige City Commuter」だ。また、「NMAX155 ABS」は、電子制御によりCVTの変速比をライダーの操作に応じて変更できるヤマハ独自のシステム「YECVT」の搭載が注目され、2025年モデルは初直後に完売となるほどの人気を集めた。

「YECVT」は「走行モード切替」機能と「シフトダウン」機能を備える。走行モードは、燃費を考慮し市街地でのスムーズな走行が可能な「Tモード」と、ワインディングロードでのレスポンスの良い走行を提供する「Sモード」の2つがある。

ヤマハ NMAX155 ABS（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）

また、任意のタイミングで減速比を変更することで、マニュアルミッション車のシフトダウンのような走行特性を実現する機能は「ターボ感覚」と表現され、話題となった。

2026年モデルの「NMAX155 ABS」には、セミグロス（半光沢）で輝度が高く、金属のような質感を表現する「シルバー」を新たに採用した。

「NMAX155 ABS」と「NMAX ABS」に共通の新色は、「マットダークグレー」と「ブルー」の2色。「マットダークグレー」は、プレミアムかつ高品質なイメージを追求する「MAXシリーズ」の新ブランドカラーで、『MT-09』などのエンジンに採用している、メタリックカラーだ。NMAXシリーズとして国内初採用の「ブルー」は、スポーティさを表現したものとなる。

「NMAX155 ABS」は全3色展開、「NMAX ABS」は継続色と合わせ全4色展開となる。

ヤマハ NMAX155 ABS（マットダークグレーメタリック9）

X（旧Twitter）では2026年仕様の「NMAX155 ABS」と「NMAX ABS」に対して「今年も爆売れか？」「新色のシルバー好きだなぁ」と話題になっている。

今回の新カラーについて、特に多く言及されているのは、「NMAX155 ABS」「ライトブルーイッシュグレーメタリック9（シルバー）」で「過去イチ」という評価もあるようだ。

2025年では、「NMAX155 ABS」の売り切れが続出したことから「買い替え悩んじゃうな…とか思ってるともう売り切れになるんだよな～」という声あがり、前年比で販売計画数が増加しているものの「売り切れ」を懸念する声も多い。

「NMAX155 ABS」は45万9800円（年間販売計画3500台）、「NMAX ABS」は38万9400円（同4300台）で、2月26日発売。