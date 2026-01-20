ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「ターボ感覚」スクーターに新色登場！ ヤマハ『NMAX155』と『NMAX』2026年モデル、新たに3色が追加

ヤマハ NMAX155 ABS 2026年モデルで追加された新色3色
  • ヤマハ NMAX155 ABS 2026年モデルで追加された新色3色
  • ヤマハ NMAX155 ABS（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）
  • ヤマハ NMAX155 ABS（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）
  • ヤマハ NMAX155 ABS（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）
  • ヤマハ NMAX155 ABS（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）
  • ヤマハ NMAX155 ABS（マットダークグレーメタリック9）
  • ヤマハ NMAX155 ABS（マットダークグレーメタリック9）
  • ヤマハ NMAX155 ABS（マットダークグレーメタリック9）

ヤマハ発動機販売は1月20日、電子制御でCVTの減速比を調整する「YECVT」を採用した155ccエンジン搭載のスポーツスクーター『NMAX155 ABS』と、125ccエンジンの『NMAX ABS』の新色を2月26日に発売すると発表した。

【画像】ヤマハ『NMAX155』と『NMAX』の2026年モデル

「NMAX155 ABS」と「NMAX ABS」は、「走りの楽しさ」と「燃費・環境性能」を両立させる「BLUE CORE（ブルーコア）」エンジンを搭載し、スポーティな走りをコンパクトなボディに凝縮。欧州や日本で人気の「MAXシリーズ」のDNAを受け継いだ斬新なスタイルに、通勤や街乗りといった市街地の移動における快適性を追求した「Global Prestige City Commuter」だ。

特に「NMAX155 ABS」は、電子制御によりCVTの変速比をライダーの操作に応じて変更できるヤマハ独自のシステム「YECVT」の搭載が注目され、2025年モデルは初直後に完売となるほどの人気を集めた。

「YECVT」は「走行モード切替」機能と「シフトダウン」機能を備える。走行モードは、燃費を考慮し市街地でのスムーズな走行が可能な「Tモード」と、ワインディングロードでのレスポンスの良い走行を提供する「Sモード」の2つがある。また、任意のタイミングで減速比を変更することで、マニュアルミッション車のシフトダウンのような走行特性を実現している。機械式CVTでは体感することが難しかったマニュアルミッション車のような走行感覚を得ることができるというもので、アジアでは「ターボ感覚」と表現され、話題となっていた。

ヤマハ NMAX155 ABS（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）ヤマハ NMAX155 ABS（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）

2026年モデルの「NMAX155 ABS」には、セミグロス（半光沢）で輝度が高く、金属のような質感を表現する「シルバー」を新たに採用。ボディの陰影を強調しスタイリッシュで都会的な印象を与える。

「NMAX155 ABS」と「NMAX ABS」に共通の新色は、「マットダークグレー」と「ブルー」の2色だ。「マットダークグレー」は、プレミアムかつ高品質なイメージを追求する「MAXシリーズ」の新ブランドカラーで、『MT-09』などのエンジンに採用している、高い質感をあたえる深みのあるメタリックカラーだ。

ヤマハ NMAX155 ABS（マットダークグレーメタリック9）ヤマハ NMAX155 ABS（マットダークグレーメタリック9）
ヤマハ NMAX155 ABS（ディープパープリッシュブルーメタリックC）ヤマハ NMAX155 ABS（ディープパープリッシュブルーメタリックC）

NMAXシリーズとして国内初採用の「ブルー」は、スポーティさを表現し、高いパフォーマンスを感じさせる。

これにより「NMAX155 ABS」は全3色展開、「NMAX ABS」は継続色と合わせ全4色展開となる。

税込価格は、「NMAX155 ABS」が45万9800円（年間販売計画3500台）、「NMAX ABS」が38万9400円（同4300台）。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ NMAX

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

125cc

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES