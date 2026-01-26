ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「日本で発売されないのが悔しい」斬新すぎるルノーの新型SUV『フィランテ』のデザインに注目集まる

ルノー・フィランテ
  • ルノー・フィランテ
  • ルノー・フィランテ
  • ルノー・フィランテ
  • ルノー・フィランテ
  • ルノー・フィランテ
  • ルノー・フィランテ
  • ルノー・フィランテ
  • ルノー・フィランテ

ルノーは、新型SUV『フィランテ』を発表した。2027年までの世界戦略の中核を担うモデルとして、アジアや中東市場での存在感を強化するという。SNSでは「先進的なデザイン」「かっこいい」など、注目を集めている。

【画像】ルノーの新型SUV『フィランテ』

フィランテという名称は、1956年にボンネビル・ソルトフラッツで世界速度記録を樹立した「エトワール・フィランテ」に由来し、2025年に1回の充電で1008kmを走破した「フィランテ レコード2025エレクトリックコンセプト」にも受け継がれている。韓国・釜山工場で生産されるフィランテはEセグメントに位置づけられ、D・Eセグメント車が過半を占める韓国市場のニーズに応えるとともに、ルノーの上級志向を支えるモデルである。

ルノー・フィランテルノー・フィランテ

ルノーの「2027年インターナショナルゲームプラン」の一環として、フィランテは2026年3月に韓国で発売され、2027年初頭には中南米および湾岸諸国へ展開される。オーロラプロジェクトを基盤とし、セダンの優雅さとSUVの存在感を融合したデザインを採用。彫刻的なボディラインやクーペ風リアプロファイルにより、従来のEセグメントセダンに対するプレミアムな選択肢として位置づけられる。

フランスと韓国のデザインセンターが共同で設計し、全長4915mm、全幅1890mm、全高1635mmの堂々としたプロポーションを実現。イルミネーション付きグリルや薄型LEDヘッドライト、流麗なルーフライン、ワイドなリアスタンスが特徴で、「エスプリ・アルピーヌ」ではコントラストの効いた仕上げが個性を際立たせる。

インテリアは直感的なエルゴノミクスと先進技術を融合し、3つの12.3インチスクリーンによるOpenRパノラマスクリーンと25.6インチのARヘッドアップディスプレイを採用。リサイクル素材を用いた上質な空間に、広い後席と最大2071リットルのラゲッジ容量、パノラミックサンルーフや高い遮音性を備える。

ルノー・フィランテルノー・フィランテ

パワートレインにはCMAプラットフォームを用いたフルハイブリッドE-Tech 250hpを搭載。1.5リッターターボエンジンと2基の電気モーターにより高効率を実現し、市街地走行の最大75%を電動でカバー、燃料消費とCO2排出を大幅に低減する。

X（旧Twitter）では、「日本で発売されないのが悔しいぐらい先進的なデザイン」「カッコ良すぎる」「造形がダイナミックでめっちゃいい」「これぞフラッグシップのサイズ」など、注目が集まっている。

特にフロントマスクやヘッドライトに関するコメントが多く、「フロントライトがボディから生えてきてるようなデザインなのが新しい」「最近のルノーデザイン秀逸」「思い切ったデザインでこれはこれで好き」といったコメントが寄せられ、話題となっている。

《鴛海千穂、宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ルノー（Renault）

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES