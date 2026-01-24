カローラクロスを高音質化！ RSスピーカー3ウェイの完成度［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション クァンタム　後編

高音質と使い勝手を両立させた坂本正明さんのトヨタ『カローラクロス』。スピーカーにはお気に入りのカロッツェリアRSスピーカーをチョイスし、茨城県のサウンドステーション クァンタムで高音質を引き出す取り付けを実施した。

◆Aピラーへツイーター／ミッドレンジを取り付け

ロケーションや角度づけで狙いのサウンドを引き出す

以前乗っていたクルマから引き続きカロッツェリアのオーディオをユニットを使い続け、カローラクロスでもフル活用している。

AピラーにはカロッツェリアのRSスピーカーのツイーター／ミッドレンジをインストール。デザイン性と高音質を両立した。

ドアにはカロッツェリアのRSスピーカーであるTS-Z1000RSのミッドバスをインストール。シンプルなインナー取り付けとしている。

カロッツェリアのサウンドに魅了された坂本さんは、愛車カローラクロスのスピーカーに同ブランドの最高峰となるRSシリーズを投入する。

「ショップで初めて試聴した際に素晴らしいと感じて決めました。以前乗っていたクルマのころからカロッツェリアのスピーカーを使い続け、徐々にユニットのグレードを進化させてきました。たどり着いたのがRSスピーカーの3ウェイシステムでした」

カローラクロスで表現したかったのは音のまとまり感とクリア感。もともとクリアサウンドが好きで導入したカロッツェリアのスピーカーに、さらにDSPの調整を加えてバランスを整え、音のまとまりを高めることに成功している。

スピーカーはRSシリーズの2ウェイモデルTS-Z1000RSに、ミッドレンジのTS-S1000RSを加えたフロント3ウェイを構築。取り付けの見どころはAピラーだ。ツイーター／ミッドレンジを加工取り付けするが、ミッドレンジはやや車体中央寄り、ツイーターは外側にオフセットしたインストールとしている点も特徴的。各スピーカーの角度づけも含め、各帯域の特性を考慮したスピーカーインストールとなった。

一方のミッドバスはドアの純正位置にインナー取り付け。派手さを抑えながら高音質と普段使いをしっかり両立させ、好きなカロッツェリアサウンドを気兼ねなく楽しめる環境を作り上げた。

◆フロントコンソールにダイレクターを美しくフィット

操作性も妥協しないインストール

コクピットはAピラーの加工以外は純正のイメージをそのまま残している。普段使いはそのままで高音質化するのが狙い。

コクピットまわりでのオーナーのお気に入りがダイレクターの取り付け。コンソール部分にぴたりと収めるスタイルが美しい。

音楽再生環境を整えることでも高音質化を目指しDAPにはA&KのAK380選んだ。邦楽を中心にライブラリーを整備する。

音楽再生側の能力をアップさせることにも力を入れた。音の良いDAPを選定してシステムに組み込み、選んだのはA&KのAK380。システムはDAPからヘリックスのDSP PRO MK3に接続する構成だ。RSスピーカーのフロント3ウェイに加え、DAPのサウンドクオリティとDSPの調整能力が高いレベルで機能することで、オーナーが望んだまとまり感あるサウンドを引き出すことに成功している。

DSPの操作部であるダイレクターの取り付けは、コクピットまわりのインストールデザインにおけるお気に入りポイントでもある。カローラクロスはシートヒーターなどのスイッチパネル下部に、やや大きめのフロントコンソールが備わる。ここにダイレクター用マウントを設置してフィットさせているのが見どころだ。コンソールの左右幅にぴったり収まり、純正内装へのフィット感も抜群で、後付け感のない仕上がりとなった。

◆純正オーディオでも高音質再生に抜かりなし

使い勝手と高音質を両立させるシステムを構築

高音質な音楽再生を求める場合はDAPを用いるが、普段使いでは操作性を考えて純正オーディオも併用している。

純正オーディオからのスピーカー出力をオーディオテクニカのAT-HLC130でハイロー変換してDSPにRCA入力している。

好きなサウンドを確立したベテランらしいサウンド作りを実施した坂本さん。狙い通りのサウンドを車内で楽しんでいる。

前編でお伝えしたラゲッジのパンク修理キット設置スペースのオーダーメイド加工、さらにドアスピーカーのインナー取り付けなど、普段使いのしやすさと高音質オーディオを両立させることもオーナー流のインストールテーマ。そのひとつが純正オーディオの活用だ。

ここ一番の高音質再生では先に紹介したDAPを用いるが、普段は操作性に優れる純正オーディオを使う。しかもDSPを介したサウンドとするため、オーディオテクニカのハイローコンバーターAT-HLC130を用い、スピーカー出力をRCA出力に変換して高音質システムの一部に組み入れている。

カロッツェリアのRSスピーカーをフロント3ウェイ＋サブウーファーに採用し、狙い通りのサウンドを手に入れた坂本さん。大好きなYOASOBIをはじめとした邦楽をメインに楽しんでいる。長年かけて熟成してきたシステムの集大成となったカローラクロスのオーディオで、自分好みのサウンドを存分に味わえる1台が完成した。

