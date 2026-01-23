「再びホンダの名を世界に！」ホンダのF1復帰にSNSでファン歓喜！「新ロゴマーク」にも注目

ホンダは、2026年シーズンよりアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームにワークスパートナーとしてパワーユニット（PU）を供給し、F1に参戦すると発表した。これに対してSNS上では「やっぱりホンダが帰ってくるといいね！！」「美しい機体、ホンダに期待！」など話題になっている。

ホンダは1月20日、東京都内で「2026 Honda × Aston Martin Aramco F1 Team ニューパートナーシップ始動発表会」を開催、2026年からのF1への復帰、参戦について説明を行った。ホンダは2021年に公式参戦終了を発表、以後、2025年までは技術支援に携わっている。

新Hマークを施した2026年のホンダF1マシン

2026年シーズンからF1は、車体とPUの両面で大幅なレギュレーション変更を迎える。PUでは電動出力が従来の約3倍となり、内燃機関にはサステナブル燃料の使用が義務付けられる。さらにコストキャップ制度の下で、限られた資源を最大限に生かす開発効率が求められることとなる。

ホンダはこれを新時代を象徴する挑戦と捉え、レース運営子会社のホンダ・レーシング（HRC）が2026年向け新型PU「RA626H」を開発。アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームと共に世界の頂点をめざすとした。RA626Hを搭載するF1マシンには、ホンダ四輪事業の新たなシンボルとなるHマークを掲げる。

さらに、F1を起点とした将来の量産車やスポーツカー、ハイパーカーの展開については、ホンダとアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームの両社とも、まずはレースで結果を出すことを最優先としつつ、将来の可能性を示唆した。

X（旧Twitter）では「再びホンダの名を世界に知らしめて欲しい」「2026年F1が超楽しみになった！」と話題になっている。

ホンダのF1への参戦には高い期待が寄せられており、「“Powered by Honda” このワード、最高」「HONDAのF1復帰は熱い！！」といった反応があった。また「復帰はうれしいけど、今回は長期的な参戦をしてほしい」という意見も寄せられている。

マシンに対しては「めっちゃカッコいいな！」「いいデザイン、色も新しい感じがする」など高評価。また「新HONDAロゴ」について「F1でイメージを定着できるかも」という声も上がっていた。

