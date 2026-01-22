ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「ニッチ市場を突いたな」BYDの新型ステーションワゴン『シール6』、日本導入がSNSで話題に

BYD シール 6 DM-iワゴン
  • BYD シール 6 DM-iワゴン
  • BYD シール 6 DM-iワゴン
  • BYD シール 6 DM-iワゴン
  • BYD シール 6 DM-iワゴン
  • BYD シール 6 DM-iワゴン

BYDジャパンは2026年後半に、同社初となるステーションワゴンモデル『シール6 DM-iワゴン』を日本市場に導入すると発表した。これに対してSNS上では「国産ステーションワゴンは少ないから、ニッチ市場を突いたな」、「正直かっこいいぞ」と話題になっている。

【画像】SNSで話題となっているBYD『シール6 DM-iワゴン』

『シール6 DM-iワゴン』は、BYDの「オーシャンエステティクス」デザイン言語（海洋シリーズ）を取り入れた外観を特徴としている。フロントデザインはセダンモデルの『シール6 DM-i』から継承しつつ、サイドプロファイルは典型的なワゴンのシルエットを採用。特徴的な3段階のウエストラインによって視覚的に車体を引き伸ばし、よりエレガントな印象を与える設計となっている。

BYD シール 6 DM-iワゴンBYD シール 6 DM-iワゴン

パワートレインには、BYDの最新デュアルモード（DM）ハイブリッド技術（PHEV）が採用されている。1.5リットルのプラグインハイブリッドシステムを搭載し、優れた燃費性能と、フル充電およびガソリン満タン時の長い航続距離を可能に。欧州仕様の場合、エンジン併用で航続1300km以上を実現している。

X（旧Twitter）では『シール6 DM-iワゴン』の日本導入について「日本で人気出そうなモデル」「めっちゃデザインは好みだな」「正直かっこいいぞ」といったコメントが寄せられ、期待が高まっている。

BYD シール 6 DM-iワゴンBYD シール 6 DM-iワゴン

現在日本市場ではステーションワゴンの選択肢が少ないことから、「国産ステーションワゴンは少ないから、ニッチ市場を突いたな」「ステーションワゴン自体が好きなんだよなぁ…」との声も。

また、「コレいくらになるんだろ？」「500万位で発売されたら」など価格に対する関心も多く寄せられていた。新情報が待たれる。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

ステーションワゴン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

トピック

口コミ記事

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES