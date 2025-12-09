クラウンスポーツで体現、純正内装派に刺さる最適解！ パイオニア・グランドレゾリューションの新しい楽しみ方［car audio newcomer］by サウンドエボリューション ログオン

デビュー早々に話題となっているパイオニアのハイエンドスピーカー・グランドレゾリューションTS-Z1GR。この注目スピーカーを使いつつシンプルな内装にこだわったのが千葉県のサウンドエボリューション ログオンのデモカーであるトヨタ『クラウンスポーツ』だ。

◆パイオニアのハイエンドスピーカーを

インナー取り付けする実験的なデモカー

プロショップのデモカーには様々な意味がある。ショップが作る最高峰のサウンドを体感できるデモカーもあれば、エントリーユーザーが現実的なシステムをプランする際のサンプルとなる車両＆システムもある。そんな中でサウンドエボリューション ログオンが作ったクラウンスポーツは、最新のハイエンドスピーカーユニットをインナー取り付けとしシンプルな取り付けで最良のサウンドを狙ったのが特徴となった。

同ショップがフロントスピーカーにチョイスしたのは、パイオニアが満を持して登場させたハイエンドスピーカー、グランドレゾリューション「TS-Z1GR」だ。ツイーターとミッドレンジを同軸構造でワンユニットにした同社独自のCSTドライバーを備えるのが最大の特徴。同ブランドのスピーカーとしては久々のハイエンドモデルとして大きな期待が集まる。そんなハイエンドスピーカーをあえて純正位置へインナー取り付けしているのがこの車両の見どころだ。

大型のCSTドライバーをダッシュ上の純正スピーカー位置にビルトイン取り付け。さらにミッドバスはドアの純正位置にインナー取り付けすることで、車内のイメージは純正のままグランドレゾリューションのサウンドを体感できるデモカーとなった。ただしドア内部にはていねいな防振処理が施され、ハイエンドスピーカーのポテンシャルを十二分に引き出すためのインストールが行われている。愛車の内装を加工せずに最高峰のサウンドを求めるユーザーにとっても気になる存在になった。

◆DSPアンプを使ったミニマムシステムを採用

複雑化＆大型化させることなくシンプルに完結させる

もうひとつのシステム上の特徴はDSPアンプを使ったミニマム構成だ。フロント3ウェイ＋サブウーファーのシステムとなるクラウンスポーツの場合、DSPやパワーアンプを複数台利用するケースも考えられ、システムデザインが複雑で大型化する可能性も高い。

しかしショップではARCオーディオのDSPアンプであるブラックバードを用いることで、1台ですべてのスピーカーをドライブすることにした。DSPアンプであればDSP機能に加えて、マルチウェイ構成のスピーカーをワンユニットでカバーできる。

しかも音楽プレイヤーには純正搭載のオーディオシステムを用いているため、操作感は純正とまったく同じ。先に内装の加工なしで高音質を求めるユーザーにも絶好の選択肢と紹介したが、使い勝手の上でも特別な操作を必要とせず、純正のユーザーインターフェイスで楽しみたいニーズに合致するライトシステムとなった。ユーザーがヘビーなオーディオマニアではない場合でも、とびきりの高音質に触れられる構成だ。

◆リアゲートの純正サブウーファー位置に

8インチユニットを用いて低音の質をアップ

サブウーファーはリアゲート内側に純正取り付け位置があるが、ここを利用してユニットをキッカーの8インチサブウーファー「CWRT82」に変更。狙いは低音の締まり感の向上と、サウンドの迫力アップだ。フロントのグランドレゾリューションとのマッチングも考慮し、質感の高い低音再生が可能なユニットであることもキッカーを選んだ理由。取り付けも純正位置を利用し、グリルも流用するためインストールデザインは純正のまま、スマートなサブウーファー交換となった。

最新のハイエンドスピーカーであるパイオニアのTS-Z1GRのサウンドを手軽に体感できるデモカーとしてプロデュースされたクラウンスポーツ。音が出た瞬間に驚きの声を上げてしまうほどのクリア感が味わえる。繊細さと自然で厚みのある中音が心地良いのも美点で、ボーカルが目の前に浮かび上がって歌いかけてくる雰囲気を楽しめる。気になる読者はショップで試聴を希望してみると良いだろう。

内装各部を見ても純正イメージを崩していないこちらのデモカーは、見た目はシンプルながら“隠れハイグレード”なオーディオカーに仕上がった。純正内装を活かしつつハイエンドサウンドを狙うインストールを求めているなら、注目のスタイルとなる。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。