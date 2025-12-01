トヨタ車体、『ランドクルーザー300』の「GR SPORT」で連覇狙う…ダカールラリー2026

トヨタ車体のラリーチームTEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY（TLC）は、2026年1月3日から17日までサウジアラビアで開催されるダカールラリー2026に、『ランドクルーザー300』の「GR SPORT」をベースとしたラリー車2台で参戦すると発表した。

1号車（ゼッケンNo.501）にはドライバーに同社社員の三浦昂、ナビゲーターにジャン・ミッシェル・ポラト、2号車（ゼッケンNo.503）にはドライバーのロナルド・バソ、ナビゲーターにジュリアン・メナールを起用した。チームはフランス人メカニックやスタッフを含む計27名で構成される。

トヨタ車体は1995年からダカールラリーの市販車部門に挑戦し続けており、『ランドクルーザー』の信頼性・耐久性・悪路走破性を競い、前回大会まで12連覇を達成している。今回から競技規則の変更により市販車部門が廃止され、新たにストッククラスが立ち上がる。このクラスにTLCは新型ラリー車で参戦し、連続優勝記録を13に伸ばすことを目指す。

ダカールラリー2026はサウジアラビア王国で7回目の開催となり、開催期間は15日間（休息日1日含む）。スタートとゴールは紅海沿岸のヤンブーで、プロローグと13のステージで構成され、SS（競技区間）は約5000km、総走行距離は約8000kmに及ぶ。

今年大会から「48Hクロノステージ」は廃止となるが、サービスを受けずに2ステージ走り切るマラソンステージが2回設けられる。また2輪と4輪カテゴリーが別ルートで競う4つのステージもあり、それぞれ難易度の高いコース設定が予定されている。