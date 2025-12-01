ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

トヨタ車体、『ランドクルーザー300』の「GR SPORT」で連覇狙う…ダカールラリー2026

トヨタ・ランドクルーザー300　GR SPORTをベースとしたラリー車
  • トヨタ・ランドクルーザー300　GR SPORTをベースとしたラリー車

トヨタ車体のラリーチームTEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY（TLC）は、2026年1月3日から17日までサウジアラビアで開催されるダカールラリー2026に、『ランドクルーザー300』の「GR SPORT」をベースとしたラリー車2台で参戦すると発表した。

1号車（ゼッケンNo.501）にはドライバーに同社社員の三浦昂、ナビゲーターにジャン・ミッシェル・ポラト、2号車（ゼッケンNo.503）にはドライバーのロナルド・バソ、ナビゲーターにジュリアン・メナールを起用した。チームはフランス人メカニックやスタッフを含む計27名で構成される。

トヨタ車体は1995年からダカールラリーの市販車部門に挑戦し続けており、『ランドクルーザー』の信頼性・耐久性・悪路走破性を競い、前回大会まで12連覇を達成している。今回から競技規則の変更により市販車部門が廃止され、新たにストッククラスが立ち上がる。このクラスにTLCは新型ラリー車で参戦し、連続優勝記録を13に伸ばすことを目指す。

ダカールラリー2026はサウジアラビア王国で7回目の開催となり、開催期間は15日間（休息日1日含む）。スタートとゴールは紅海沿岸のヤンブーで、プロローグと13のステージで構成され、SS（競技区間）は約5000km、総走行距離は約8000kmに及ぶ。

今年大会から「48Hクロノステージ」は廃止となるが、サービスを受けずに2ステージ走り切るマラソンステージが2回設けられる。また2輪と4輪カテゴリーが別ルートで競う4つのステージもあり、それぞれ難易度の高いコース設定が予定されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ車体

トヨタ ランドクルーザー300

トヨタ GR

ダカールラリー（Dakar）

トヨタ自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES