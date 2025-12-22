“アンプDSP”でベースを整えれば、満足度高く音楽を楽しめる！［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

「ドライブと音楽はセット」というドライバーに向けて、その音楽をより良い音で楽しむための初級・システムアッププランを全国の有名な「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、紹介している当連載。

【画像全5枚】

今回は、鳥取県倉吉市にて店舗を構える実力店『ジパング』の道祖尾（さいのお）さんに話を伺った。

◆“パワーアンプ内蔵DSP”の追加が有効なクルマが増加中。その理由は…

早速『ジパング』の道祖尾さんに、ビギナーにどのような提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「少し前まではスピーカー交換を推すことが多かったのですが、昨今はパワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めするケースが増えてきました。

そうした方が、高い満足度を得られるからです。理由は主には3つあります。まず1つ目は、純正システムの音声信号に何らかのフィルターがかけられている車種が増えているからです。

そうであると、スピーカーを換えたときに、いじられた部分がより強調されて聴こえてきます。例えば低音が強調されていることがよくあるのですが、市販スピーカーに換えると性能が上がる分、低音が出すぎてしまいます。つまり、フィルターによって変更された部分が目立ちます。

しかも純正メインユニットを交換できない場合が多く、そうであるとその弊害を排除できません。結果、こんなものかとがっかりされることになりがちです。

しかしパワーアンプ内蔵DSPを導入すれば、音響的なコンディションの基礎を整えられます。ですのでスピーカーが純正のままでも聴こえ方ががらりと変わります。そして後からスピーカーを交換したときにも、そのスピーカーの性能を十二分に引き出せます」

『ジパング』（鳥取県倉吉市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆DSPを追加した場合には、後からの再チューニングも実行可能！

「2つ目の理由は、後から手を加えやすいからです。当店ではシステムアップをされた方に、後からご感想を伺ってさらにどんな音にされたいかをお訊きします。そのときに、DSPを追加された場合にはサウンドの方向性をいかようにもブラッシュアップできます。

しかし、スピーカー交換をされて純正メインユニットがそのままの場合には、ほとんど何もできません。後からの対応力という点でもかなりの差が出て、満足度が落ちてしまいます。メインユニットを市販品へと交換してあればまだ、できることも増えるのですが。

そして3つ目の理由は、システムの上流からスピーカーの手前までのすべてを刷新できるからです。Bluetoothに対応しているアンプDSPを使えば、スマホをワイヤレスでダイレクトに繋げられて、プレーヤー部も刷新できます」

『ジパング』（鳥取県倉吉市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆アンプDSPなら、音楽を聴きたいときには純正メインユニットの影響を排除できる！

「そうすることで最上流の音楽信号の質が良くなりますから、スピーカーから出る音も良くなります。テレビやラジオの音声を聴きたいときには純正メインユニットに切り替えて、音楽を聴きたいときにはスマホに切り替えれば、そのときには純正メインユニットの影響を排除できます。結果、より良い音で楽しめます。

ちなみに当店で人気のパワーアンプ内蔵DSPは、アドンの『Z600DSP』（税込価格：5万500円）と、ゴールドホルンの『DSPA 810PRO V2.0』（税込価格13万2000円）です。

前者はコントロールできるチャンネル数は6で、内蔵パワーアンプは4チャンネルというミニマムな仕様ですが、基本的なスピーカーレイアウトで良いという方には不足はありません。そして価格もお手軽で、コンパクトなので取り付け性も高いです。後者は14チャンネルをコントロールでき、内蔵パワーアンプは8チャンネルありますので、リアスピーカーも制御したい方や、将来的な発展を見据えたい方に向いています。

お近くでしたら、ぜひお気軽にお越しください。さまざまなご提案ができると思います。お待ちしています」