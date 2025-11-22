ライトシステムでここまで鳴る！ 床下インストールの完成形［Pro Shop インストール・レビュー］by WISTERIA　前編

かつてはコンテスト向けのオーディオカーを作ったこともあった平賀さんは、トヨタ『ラクティス』に乗り換えた際に比較的ライトな仕様でも心地よい軽快サウンドを再生することをテーマとし、静岡県のWISTERIA（ウィステリア）で満足のカーオーディオシステムを完成させた。

◆床下にパワーアンプ×3台、DSPなどを

効率よく収めるラゲッジの積層使いを実施

フロアボードを2枚重ねした3層構造のラゲッジの奥底にはパワーアンプやDSPなどが整然とレイアウトされている。

限られたラゲッジスペースを有効活用する方法として、フロア下を3階層に分けてユニットを積み重ねる手法が採られた。

パワーアンプにはロックフォードのパワーシリーズをチョイス。軽快なサウンドを元気良く鳴らすのが狙いとなった。

これまでも複数台のオーディオカーを作り上げてきた平賀さんだが、今回のラクティスで目指したのはドライブミュージックにぴったりの軽快なサウンドを、比較的ライトなシステムで気持ちよく鳴らすことだった。そこで選んだのが、ロックフォードのパワーアンプと、クワトロリゴ・ラプソディのスピーカーというコンビネーションである。

インストール面で見どころとなったのはラゲッジルームだ。パワーアンプ×3台とDSPなどをフロア下に収めるため、ラゲッジは3層構造で作り込まれた手の込んだインストールとなっている。純正のフロアパネルを追加で1枚手に入れ、フロアパネルを積層した構造も独特だ。純正イメージを崩さずに複数ユニットを巧みに収めたレイアウトとインストールデザインが秀逸な一台となった。

フロアパネルを開けると、上段パネル左側にロックフォードのパワーアンプが1台インストールされ、さらに中段のフロアパネルを開けると、その下にはロックフォードのパワーアンプ1台とDSPなどが収まる。そしてその下にももう一台のパワーアンプが埋め込まれているという積層構造だ。限られたスペースに複数のユニットを重ねることで、効率の良い床下インストールを実現している。

◆ロックフォードの3台のアンプを使い

フロント3ウェイ＋サブウーファーを駆動

システムをまとめ上げるDSPにはヘリックスのDSP PRO MK2を採用。フロント3ウェイ＋サブウーファーのシステムをコントロールする。

ロックフォードT600-4の下に見えるのはT600-2。こちらはパワフルにミッドバスをドライブする役目を担っている。

ブルートゥースユニットとしてはオーディソンのビーコンを採用。DAPと併用するiPhoneをシステムに無線接続している。

ラゲッジにインストールされるユニットはパワーアンプ×3台、DSP、ブルートゥースユニットなど。ラゲッジのフロアボードを開けると、上段のパネルにはサブウーファーをドライブするロックフォードのパワーアンプT1500-1bdがインストールされている。

さらに中段を仕切っているフロアボードを跳ね上げると、多数のユニットが収まる下段が現れる。ここにはツイーター／ミッドレンジをドライブするロックフォードのパワーアンプT600-4が中央にインストールされ、右前方にはヘリックスのDSP PRO MK2を設置している。DSPからパワーアンプへのRCAケーブルの取り回しや、ターミナルブロックからのパワーケーブルの取り回しもスムーズで、無理のかからないレイアウトとしている点も美しい仕上がりだ。

ロックフォードのT600-4の下を見ると、フロアボードのさらに下段にもう一台のパワーアンプが設置されているのが見える。こちらはミッドバスをドライブするロックフォードのT600-2である。ラゲッジの最奥の下段スペースを使った積層構造で収められている。

◆ラゲッジの表層にはサブウーファーのみ

積載性も考慮したインストールを実現した

ラゲッジフロアの表面のパネルを跳ね上げると見えてくるのがサブウーファー用のパワーアンプT1500-1bd。

純正のフロアパネルを追加で用意してラゲッジの床下スペースを改装分けした。複数のユニットを収めるアイデアとなった。

ラゲッジにはサブウーファーのみが設置され、他のユニット類はすべて床下設置され、荷物の積載スペースも確保した。

サブウーファーにはキッカーL7を採用。元気良く鳴るサウンドを求めて低音再生もパワフルで躍動感あるサウンドを求める。

ラクティスのラゲッジは先にも紹介した通り、積層構造で多数のユニットをスペース効率よく収めているのが大きな特徴だ。ラゲッジ上に見えるのはサブウーファーのみというシンプルさで、サブウーファーユニットにはキッカーのL7を採用している。縦長のエンクロージャーをラゲッジ左側に設置し、右側にはしっかり積載スペースを確保している。

サブウーファーを移動させてフロアパネルを開けると、下からは先にも紹介したロックフォードのパワーアンプが現れ、さらに中段のフロアパネルも跳ね上げられる構造で、下段にはパワーアンプ群が整然と収められている。

純正フロアパネルを追加で用意してまで積層構造としたラゲッジに、フロント3ウェイ＋サブウーファー駆動に必要なパワーアンプを配置し、狙い通りの軽快サウンドを完成させた。次回の後編ではフロントまわりのインストールについて紹介していくこととしよう。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務し、独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中である。