ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

通勤車でもここまで鳴る！ ラクティスに3ウェイシステムを組んだ［Pro Shop インストール・レビュー］by WISTERIA　後編

通勤車でもここまで鳴る！ ラクティスに3ウェイシステムを組んだ［Pro Shop インストール・レビュー］by WISTERIA　後編
  • 通勤車でもここまで鳴る！ ラクティスに3ウェイシステムを組んだ［Pro Shop インストール・レビュー］by WISTERIA　後編
  • フロントスピーカーにはクワトロリゴのラプソディをチョイス。ツイーターとミッドレンジをスマートにAピラーに収める。
  • スピーカーのデザイン性もあって、ピラーへのインストールで存在感をしっかりアピールしている。
  • 純正インテリアに融合するスピーカー取り付けは派手すぎず大人しすぎない絶妙のバランス感覚でコーディネートされている。
  • ドアはアウターバッフルを設置する。クワトロリゴのラプソディのユニットを用いてシンプルだが実は入念な処理が加えられた。
  • ドアポケットなどは純正のまま利用できつつ、純正スピーカー位置の周辺までを使ったバッフル設計が施されている。
  • バッフル面を見ると生地使いとレザー使い、グレーの同色系でまとめることで素材／配色で変化を付けているのも見どころ。
  • 音楽プレイヤーにはウォークマンのNW-WM1AM2を用いる。並行して普段使いではiPhoneも利用することも多い。

通勤車として手に入れたトヨタ『ラクティス』でカーオーディオの高音質化を開始。

【画像全10枚】

軽快なサウンドを目指してフロントスピーカーにはクワトロリゴのラプソディ3ウェイを投入し、静岡県のカーオーディオプロショップWISTERIA（ウィステリア）とのタッグを組んでサウンド＆デザインともに満足の一台を作り上げた。

◆軽快なドライブミュージックを目指して
ヘビーになりすぎない通勤ラクティス用カーオーディオシステムを構築する

フロントスピーカーにはクワトロリゴのラプソディをチョイス。ツイーターとミッドレンジをスマートにAピラーに収める。フロントスピーカーにはクワトロリゴのラプソディをチョイス。ツイーターとミッドレンジをスマートにAピラーに収める。スピーカーのデザイン性もあって、ピラーへのインストールで存在感をしっかりアピールしている。スピーカーのデザイン性もあって、ピラーへのインストールで存在感をしっかりアピールしている。
純正インテリアに融合するスピーカー取り付けは派手すぎず大人しすぎない絶妙のバランス感覚でコーディネートされている。純正インテリアに融合するスピーカー取り付けは派手すぎず大人しすぎない絶妙のバランス感覚でコーディネートされている。

前編でお伝えした通り、ラゲッジを3層構造にしてスペース効率の良いインストールを施した平賀さんのラクティス。今回の後編ではコクピットまわりのインストールやフロントスピーカーについて紹介していくこととした。クルマを作り込む際のテーマはライトなシステム＆インストールだが、フロントスピーカーは3ウェイにこだわった。コンテストにもエントリーするブレイドが3ウェイシステムなのもあり、一度その音を経験してしまうとサウンド面でここは譲れなかったという。

軽快なドライブミュージックを楽しむためにスピーカーシステムとして選んだのはクワトロリゴのラプソディ。ツイーターとミッドレンジはAピラーを加工してビルトイン取り付けし、ピラー形状に合わせたスマートな取り付けであることも車内のイメージを盛り上げている。実際にインストールしたスピーカーユニットはサウンド面でもオーナーの大のお気に入りとなり、コンパクトカーのラクティスとは思えない満足度の高い高音質システムになっている。

◆生地とレザーの質感を使い分けて設計
ドアのアウターバッフルを上質デザインとした

ドアはアウターバッフルを設置する。クワトロリゴのラプソディのユニットを用いてシンプルだが実は入念な処理が加えられた。ドアはアウターバッフルを設置する。クワトロリゴのラプソディのユニットを用いてシンプルだが実は入念な処理が加えられた。ドアポケットなどは純正のまま利用できつつ、純正スピーカー位置の周辺までを使ったバッフル設計が施されている。ドアポケットなどは純正のまま利用できつつ、純正スピーカー位置の周辺までを使ったバッフル設計が施されている。バッフル面を見ると生地使いとレザー使い、グレーの同色系でまとめることで素材／配色で変化を付けているのも見どころ。バッフル面を見ると生地使いとレザー使い、グレーの同色系でまとめることで素材／配色で変化を付けているのも見どころ。

ドアにアウターバッフルでインストールされるミッドバスにもクワトロリゴのラプソディをチョイス。ロックフォードのT600-2でドライブし、中低域の厚みをしっかり引き出すのが狙いだ。サウンドの根幹とも言えるミッドバスの再生能力を充実させることで全帯域のサウンドを底上げし、毎日の通勤で心地良い高音質を奏でることをテーマとしている。

取り付け面でも手の込んだ処理が施されているのが写真からも伝わるだろう。ラプソディのユニットはグレーの振動板を持つシンプルなデザインだが、それに合わせてバッフル面はグレーで統一。ただ単に同色でまとめるのではなく、素材違い・同系色の色違いを組み合わせたインストールとすることで変化を付けているのが上質だ。

スピーカー側から見ていくとテーパー処理されたリング、外周のバッフル面にはグレーの生地を用いる。一方でドア内張りにつながる外周部にはレザー処理を施したフレーム形状を採用し、素材のコントラストで立体感を演出している。繊細で立体的なデザインとすることでスピーカーまわりが単調になることもなく、同時に質感を高めた高品位なドアインストールに仕上がった。

◆通勤車の快適サウンドを追求して今後もシステムアップを続けていく

音楽プレイヤーにはウォークマンのNW-WM1AM2を用いる。並行して普段使いではiPhoneも利用することも多い。音楽プレイヤーにはウォークマンのNW-WM1AM2を用いる。並行して普段使いではiPhoneも利用することも多い。ヘリックスのDSPをコントロールするリモコンであるURC-3をセンタークラスター脇に設置。コンパクトで車内へのフィット感も高い。ヘリックスのDSPをコントロールするリモコンであるURC-3をセンタークラスター脇に設置。コンパクトで車内へのフィット感も高い。通勤などの日常使い用途で手に入れたラクティスを軽快サウンドにコーディネートした平賀さん。高音質化はまだまだ続く予定だ。通勤などの日常使い用途で手に入れたラクティスを軽快サウンドにコーディネートした平賀さん。高音質化はまだまだ続く予定だ。

通勤車として導入したラクティスなので、さらりと音楽が聴ける手軽な環境も大切にした。そこで手持ちのiPhoneを使った無線接続による音楽再生にも対応。ブルートゥースのレシーバーにはオーディソンのビーコンを使って伝送の品質を上げているのも、音にこだわるオーナーらしく抜かりがないポイントだ。

一方で、ここぞという時に用いる音楽プレーヤーにはウォークマンの高音質DAPであるNW-WM1AM2を採用。ハイクオリティなDAPはクオリティの高いカーオーディオシステムにふさわしい高品質な音源再生を行う。また積極的にハイレゾ音源も採り入れて最新のライブラリーを充実させ、通勤時間をプレミアムなリスニングタイムへと変えている。

今後はコンペにも参加するブレイドのシステムアップに伴って使わなくなったユニットをうまく活用し、ラクティスのさらなるシステムアップを進めていく予定だ。ただし通勤から普段使いまで快適で軽快なサウンドを追求していくスタンスは変わらない。シンプルな取り付けとシステム構成でありながら好みのサウンドを再生する通勤車の完成度は、今後もレベルアップを続けていきそうだ。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務したのち独立し、カーオーディオやクルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がける。カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もカーオーディオをはじめとした専門性の高いライティングを中心に活動中。

《土田康弘》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーオーディオ・インストール

カーオーディオ プロショップ

カーオーディオ

トヨタ ラクティス

コンパクトカー

ハッチバック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES