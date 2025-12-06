ルノー メガーヌRS のラゲッジが凄い！ 立体インストールでハイエンドカーオーディオを凝縮［Pro Shop インストール・レビュー］by モービルサウンドテクノロジー　前編

ルノー『メガーヌRS』にハイエンドなオーディオ機器を投入して、クリアでリアル感の高いサウンドを追求した井福さん。東京都のモービルサウンドテクノロジーが手がけたラゲッジは立体的なインストールで限られたスペースに多くのユニットを収めた。

◆荷室は立体インストールでスペース効率を高めた

後方にはフラット面を残して洗車道具も積載可能

大きなクルマは好みでは無いことから、比較的コンパクトサイズでハイパフォーマンスなメガーヌRSをチョイスした。

ラゲッジにはサブウーファーやパワーアンプなどを立体的にインストール。カバーを開けると下段のユニットが現れる。

上段にはサブウーファーを、下段にはパワーアンプをインストールするスタイル。階層を設けてユニットを効率良く収めている。

オーディオに魅了されて、複数のオーディオカーを作り続けてきたベテランの井福さん。今回のメガーヌには前のクルマから移設したオーディオユニットに加えて、テーマに沿って新規導入したユニットを加えて渾身のインストールを施した。女性ボーカルが好きな井福さん、今回の音のテーマはクリアでありつつ迫力あるサウンド。さらには音楽を聴いていてはっとするようなリアルさが感じられるサウンドを目指した。

ラゲッジにはサウンドの方向性に合わせたユニット群が詰め込まれる。ラゲッジを見ると立体的にインストールされたオーディオ機器が印象的だ。左右2発をインストールしステレオ再生としたサブウーファーを上段に設置、エンクロージャーの隙間（中央部と左サイド）にはデジタルオーディオプレイヤーとクロックジェネレーターをうまくレイアウトしてスペース効率を高めた。

またラゲッジのフロア下にはパワーアンプやDSPなどを巧みにレイアウト。ラゲッジには洗車道具を載せるスペースを確保するために後部にフラットな面を残したデザインとしたのはオーナーのリクエストだった。

◆床下スペースを使ってパワーアンプ×2と

DSPを収める左右対称のインストールを実施

パワーアンプにはグラウンドゼロのハイエンドモデルであるGZPAリファレンス4PUREをチョイスする。

大型のパワーアンプは横方向には収まりきらず、ラゲッジの底に前後方向に縦置き設置しているのが特徴。

サブウーファーの間に設置されているのはアウネのデジタルプレイヤーGTS2、左サイドにはクロックジェネレーターも設置する。

下段に設置された2台のパワーアンプの間に設置されているのはリゾルトのDSPであるT-DSPmk2。大理石でマウントされている。

ラゲッジのフロアボードを開けると床下スペースに現れるのがグラウンドゼロのパワーアンプであるGZPAリファレンス4PURE×2台。大型パワーアンプであることから、取り付けはラゲッジの前後方向に縦置きして収めているのも独特のレイアウト。フェイスパネルの半分が見えている状態で前方はエンクロージャーの下部に収まるスタイル、ムダなスペースを作らないインストールとしている。

さらに2台のパワーアンプの間にはリゾルトのDSPであるT-DSPmk2をインストールしている。ユニットには大理石のマウントを施すことで音の静寂感を引き出しているのもオーナーのこだわり。これまでも大理石をユニットのマウントとして使ったインストールを実施してきたオーナーだけに、その効果も経験済み。ベテランらしいこだわりのインストール手法のひとつだ。

車載デジタルオーディオプレイヤーとして採用するのはアウネのGTS2、クロックジェネレーターのGTC1との組み合わせで質の高い車載音楽再生システムを作り上げた。しかも2つのユニットは上段のサブウーファーの間にさりげなく滑り込ませる取り付けとした。デザイン性とスペース効率を両立させた取り付けとなった。

◆迫力の低音再生を目指したサブウーファー

左右2発を用いたステレオ再生も実施する

サブウーファーには定温の迫力アップを狙ってマイクロプレシジョンのZスタジオ245をステレオで設置する。

メッシュのプロテクションに加えてエンクロージャー全体をカバーするパネルも用意されラゲッジに違和感なく同化している。

すべての保護パネルを被せるとこのように荷物積載が可能なラゲッジができ上がる。フラット面には常に洗車道具が積載される。

ラゲッジの上段にインストールされているのは2台のエンクロージャー。サブウーファーユニットにはマイクロプレシジョンのZスタジオ245を採用。低域とサウンド全体の迫力アップを狙って選んだこのユニット、さらに左右2発を用いるステレオシステムとして低音のステレオ感も大切にしたサウンドを完成させた。

普段使いにも対応するように振動板部分にはメッシュのプロテクトを被せた上にパネルによって全面をカバーする作り込みが施されている。

ラゲッジは写真のように左右のエンクロージャーにカバーを施し、フロアボードを設置することで荷物を載せたり洗車道具を積載しても気を使うことがないように作り込まれたラゲッジ。良い音を得るために我慢することがないのもオーナーのインストールに対する思いでもある。

厳選したハイクオリティなユニット群を使ってクリアさ、迫力サウンド、さらにはリアル感を追求した井福さんのメガーヌ。次回の後編ではフロントまわりのインストールやユニット選びのコンセプトなどについて紹介していくこととしよう。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。