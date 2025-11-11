ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ポルシェ『カイエン』新型、11月19日世界初公開へ

ポルシェ・カイエン・エレクトリックのティザー
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリックのティザー
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリックのティザー
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリックのプロトタイプ
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック
  • ポルシェ・カイエン・エレクトリック

ポルシェは、11月19日に完全電動SUV『カイエン エレクトリック』を世界初公開すると発表した。

【画像】ポルシェ『カイエン』新型

デジタル世界初公開は中央ヨーロッパ時間15時から配信される。3日後の11月22日と23日には、ドバイで開催される「アイコンズ・オブ・ポルシェ・フェスティバル」で国際メディアやブランドファンが新モデルを初めて実際に見ることができる。

ポルシェは20年以上前、初代『カイエン』によってスポーツカーブランドの伝説を新しい市場セグメントに移すことに成功した。2002年以来、このSUVは性能、多様性、日常の実用性の理想的な組み合わせを表現してきた。

カイエン エレクトリックにより、ポルシェはモデルシリーズの成功物語に新たな章を開く。優れた走行性能、優秀な長距離快適性、妥協のないオフロード性能、そして現代的な電動モビリティの効率性を備えている。

ポルシェの最新電動車アーキテクチャをベースとするカイエン エレクトリックは、性能と充電能力、快適性とデジタル接続性の両面でSUVセグメントに新たな基準を設定する。既存の内燃エンジンおよびプラグインハイブリッド仕様を補完する位置づけとなる。

世界初公開は11月19日15時（中央ヨーロッパ時間）から、ポルシェ・ニュースルーム、ポルシェYouTubeチャンネル、LinkedInで配信され、その後オンデマンドで視聴可能となる。

その直後、11月22日と23日には、地域で最も重要なブランドイベントの一つであるドバイでの第5回アイコンズ・オブ・ポルシェ・フェスティバルでカイエン エレクトリックが一般初公開される。昨年は世界中から約2万8000人のスポーツカーファンがポルシェをテーマにした展示エリアに集まった。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ カイエン

ポルシェ（Porsche）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES