ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキ、『ジムニー シエラ』の純正用品装着車など出展へ…FIELDSTYLE EXPO 2025

スズキ『ジムニー シエラ』の純正用品装着車
  • スズキ『ジムニー シエラ』の純正用品装着車
  • SUZUKI Jimny × asimocrafts A_BOX
  • SUZUKI Jimny × neru design works kozara12
  • SUZUKI Jimny x 38 explore MIYABI 38-kT

スズキは11月15日から16日にかけて、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「FIELDSTYLE EXPO 2025」に出展すると発表した。

【画像】「FIELDSTYLE EXPO 2025」に登場する人気のジムニーグッズ

スズキブースでは、11月4日に発売した一部仕様変更車『ジムニー シエラ』に合わせて新設定した純正アクセサリーや、スズキ推奨アクセサリー群「スズキセレクトプラス用品」の一部を装着して展示する。

また、8月20日に発売した特別仕様車『エブリイ J リミテッド』には、キャンプや車中泊などで人気の純正アクセサリーを装着して展示する。

さらに、本イベント用にガレージブランドとコラボレーションして制作したグッズを先着順の数量限定で販売する。ガレージブランドとは、小規模な個人や団体が独自性の高いキャンプギアを限られた数量で販売しているブランドを指す。

そのほか、『ジムニー』グッズを中心に、アウトドアで使用できるグッズやアパレルなども販売する予定だ。

SUZUKI Jimny × asimocrafts A_BOXSUZUKI Jimny × asimocrafts A_BOXSUZUKI Jimny × neru design works kozara12SUZUKI Jimny × neru design works kozara12
SUZUKI Jimny x 38 explore MIYABI 38-kTSUZUKI Jimny x 38 explore MIYABI 38-kT
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

スズキ

★イベント開催予定

SUV・クロスオーバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES