スズキ、『ジムニー シエラ』の純正用品装着車など出展へ…FIELDSTYLE EXPO 2025

スズキは11月15日から16日にかけて、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「FIELDSTYLE EXPO 2025」に出展すると発表した。

【画像】「FIELDSTYLE EXPO 2025」に登場する人気のジムニーグッズ

スズキブースでは、11月4日に発売した一部仕様変更車『ジムニー シエラ』に合わせて新設定した純正アクセサリーや、スズキ推奨アクセサリー群「スズキセレクトプラス用品」の一部を装着して展示する。

また、8月20日に発売した特別仕様車『エブリイ J リミテッド』には、キャンプや車中泊などで人気の純正アクセサリーを装着して展示する。

さらに、本イベント用にガレージブランドとコラボレーションして制作したグッズを先着順の数量限定で販売する。ガレージブランドとは、小規模な個人や団体が独自性の高いキャンプギアを限られた数量で販売しているブランドを指す。

そのほか、『ジムニー』グッズを中心に、アウトドアで使用できるグッズやアパレルなども販売する予定だ。

SUZUKI Jimny × asimocrafts A_BOX

SUZUKI Jimny × neru design works kozara12

SUZUKI Jimny x 38 explore MIYABI 38-kT