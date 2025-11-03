「Wが無ければZもニンジャも生まれなかった」カワサキ社長が60年前の「ダブワン」を前にファン感涙のメッセージ…ジャパンモビリティショー2025

◆60周年の節目に魅力を再発信

「ジャパンモビリティショー2025」のカワサキブースで目を疑った。ステージ上、ど真ん中にあるのは、1966年（昭和41年）の『650-W1』だ！

【画像】カワサキ「W」60周年記念展示と世界初公開モデル

プレスカンファレンスにて、その壇上に立つカワサキモータース伊藤浩代表取締役社長は、「Wが無ければ、Zもニンジャも生まれなかった。このW1からカワサキの大型モーターサイクルの歩みが始まりました」と、報道陣を前に説明した。

その言葉を聞き、30年間以上、W1SA（1971年式）に乗り続ける筆者（青木タカオ）としては、思わず感涙にむせぶ。

カワサキ「W」ブランド60周年記念展示の『650-W1』（ジャパンモビリティショー2025）

というのも、片岡義男小説に憧れ手に入れた当時、カワサキW系は絶版となっていて、人気なのはZやニンジャシリーズ。Wはどちらかと言えばマイナーな存在であったのだ。それでも熱狂的ファンが全国に存在し、部品や整備で困ることなく、諸先輩方に助けていただきながら、現在に至っている。

そんなダブワン乗りたちに、伊藤社長のスピーチを一緒に聞かせてあげたい。

何度でも繰り返して言おう。ステージ上の大きなボードにこう掲げられている。

「Wが無ければ、Zもニンジャも生まれなかった」

カワサキ「W」ブランド60周年記念展示の『650-W1』（ジャパンモビリティショー2025）

伊藤社長はこう説明する。

「カワサキW1が初披露されたのは、1965年（昭和40年）の第12回東京モーターショー。それがWブランドの始まりであり、カワサキの大型モーターサイクルの原点です。カワサキは、今年2025年から2026年にかけての1年間をWブランド60周年のアニバーサリーイヤーとし、その魅力を発信していきます」

最新ラインナップでは『W800』と『W230』があり、初代カワサキ650-W1を中央にして、ステージ上に3台が並ぶ姿は圧巻だ。

◆初代W1の見どころ

カワサキ「W」ブランド60周年記念展示の『650-W1』（ジャパンモビリティショー2025）

展示されているW1は、2つのシリンダーに対してキャブレターが1つしかない「ワンキャブ」と呼ばれる初期型。空冷4ストローク直列2気筒OHV2バルブエンジンは「カワサキ500メグロK2」（1965年）のボアを8mm拡大して、496ccだった排気量をボア74mm×ストローク72.6mmで排気量を624ccとしている。

「モナカマフラー」と呼ばれる排気系は、後継機種の「W1S」から、みずほ自動車キャブトン号に由来する形状から「キャブトンマフラー」と呼ばれるものに変更された。

足回りは前後18インチで、これもまた「W1S」以降からは前輪を19インチにしているから初期型ならではのポイント。背伸びすれば、なんとか見えるだろうか。メーターは速度計を右に、タコメーターを楕円形のケースに一体式に収めている。

カワサキ「W」ブランド60周年記念展示の『650-W1』（ジャパンモビリティショー2025）

レンズを前後に配して、前方からも背後からも見えるようにしたウインカーなど、貴重なモデルをこの機会にぜひじっくり眺めていただきたい。

ジャパンモビリティショー2025のカワサキブースでは、「W」ブランド60周年記念展示のほか、世界初公開となった『Z900RS SE』『Z900RS CAFE』、日本初公開の『Z1100 SE』などカワサキファン注目の展示がおこなわれている。

カワサキブース（ジャパンモビリティショー2025）