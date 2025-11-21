ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産版の三菱アウトランダー!? 北米発表に「まんまやんけ！！」「かっこよ!」など日本のファンからも反響

日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド
  • 日産 ローグ・プラグインハイブリッド

日産自動車は11月17日、北米向けにブランド初となるプラグインハイブリッドモデル『ローグ プラグインハイブリッド』を公開した。三菱『アウトランダーPHEV』のOEM車となるこのモデルに、SNSでは「普通にかっこいい。質感も悪くないしね」など注目が集まっている。

【画像】日産 ローグ プラグインハイブリッド

ローグ プラグインハイブリッドは三菱アウトランダーPHEVをベースとしており、2基の電気モーターと20kWhのリチウムイオンバッテリー、さらに2.4リッターガソリンエンジンを組み合わせたパワートレインを採用している。走行状況に応じてモーターとエンジン出力を滑らかに切り替えることで、日常の静かなEV走行から長距離移動時のハイブリッド走行まで、幅広いシーンで効率的かつ力強い走りを提供する点が特徴だ。

日産 ローグ・プラグインハイブリッド日産 ローグ・プラグインハイブリッド

家庭用レベル2充電器を利用すれば、およそ7.5時間でバッテリーを満充電できる。システム全体の最高出力は248hp、最大トルクは322lb-ftに達し、ガソリン仕様のローグ（日本名エクストレイル）を上回る加速性能を実現しているという。駆動方式には全車標準でインテリジェントAWDを採用し、走行環境に応じて前後トルク配分を最適化する仕組みが組み込まれている。

X（旧Twitter）上では「しっかりフロントが変えてあって良い」「普通にかっこいい。質感も悪くないしね」「かっこよ!」とそのタフな外装を称賛するコメントが多く見られた。

日産 ローグ・プラグインハイブリッド日産 ローグ・プラグインハイブリッド

三菱アウトランダーPHEVのOEM車として登場したことについては、「まんまやんけ！！」「アウトランダーのPHEVにそっくりだなーと思ったら案の定OEMなのか」といったコメントのほか、「自社の優秀なＳＵＶはいっぱいあるのに」といった声も。

ノーマルやエコ、パワーに加え、ターマック、グラベル、スノー、マッドの計7種類のドライブモードを用意。路面状況や目的に合わせて車両制御を細かく調整できるため、都市部での移動からアウトドアまで幅広い用途に対応可能だ。EVの静粛性とハイブリッドの長距離性能を両立したこの新型モデルは、北米市場における日産の電動化ラインアップ強化に大きく寄与する一台となりそうだ。

《三国 洸大郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

三菱 アウトランダーPHEV

ハイブリッドカー HV、HEV

SUV・クロスオーバー

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES