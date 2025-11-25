ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『ナバラ』の中身も「三菱トライトン」に！「三菱が日産に供給するとは…」アライアンスの深化に感慨の声

日産自動車は11月19日、オーストラリアでピックアップトラック『ナバラ』の新型を発表した。三菱『トライトン』の車台やエンジンを共用するOEM車となることに、SNSでは、「三菱が日産に供給するようになるとは」「日本でも人気になりそう!」など注目を集めている。

【画像】三菱トライトンのOEMとなる新型『ナバラ』

日産ナバラは1986年の初代以来、累計約50万台を販売してきた。新型はルノー日産三菱アライアンスの戦略下、三菱トライトンのOEM車として登場し、2026年第1四半期にオーストラリアとニュージーランドで発売する。

エクステリアは、三菱トライトンをベースとしながらも、象徴的なVモーショングリルと、初代モデルをオマージュしたフロントマスクで差別化。力強い存在感を主張する。インテリアは広々とした快適な空間を実現し、9インチの高機能インフォテインメントシステムを標準装備する。

パワートレインは、最高出力150kW（204ps）、最大トルク470Nmを発生する2.4リットルディーゼルターボエンジンと6速オートマチックトランスミッションを組み合わせる。燃費は7.7L/100km（WLTCモード）と高効率を実現した。また、新たに採用された電動パワーステアリング（EPS）が操縦性を向上させる。

走行状況に応じて2WDと4WDを自動で切り替える先進の4WDシステムを搭載。電子制御式ディファレンシャルロックとの組み合わせで、オセアニアでの走行環境に最適化快適な乗り心地と優れた操縦性を持つ。

安全装備として、インテリジェントクルーズコントロールや車線逸脱警報、緊急車線維持支援システムなどの先進運転支援システムを搭載し、ドライバーをサポートする。

X（旧Twitter）では、「なかなか良いフロントフェイス」「OEMなのにしっかり表情を変えているのが面白い」と、単なるバッジの付け替えではなく、中身を共有しながらもブランドのアイデンティティを明確に主張する日産のデザイン戦略が、ファンの心をつかんでいるようだ。

「日本でも人気になりそう!」「日本で販売したら本家より売れるのでは」など、日産ブランドの販売網の強さや、ナバラ独自のデザインを評価する層から、日本市場への投入はあるのか、今後の動向に注目が集まる。

「三菱が日産に供給するようになるとは」「グループ会社の良さが出てる」と、日産・三菱によるシナジー効果が、両社の関係性の変化と深化を象徴するトピックとして、自動車ファンの間で大きな話題になっている。

《宗像達哉》

車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES