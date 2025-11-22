ホーム モーターサイクル 新型車 記事

公道走行不可！ カワサキ『Ninja ZX-10R』、レース専用モデルを注文開始

カワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデル
  • カワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデル
  • カワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデル
  • カワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデル
  • カワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデル

カワサキモータースジャパンは11月21日、フラッグシップスーパースポーツ『Ninja ZX-10R』のレース専用モデルの注文受付を開始した。

【画像】カワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデル

同モデルは公道や一般交通での走行は一切できず、ナンバー取得に必要な書類も発行されない完全なレース専用車両となる。価格は209万円（本体価格190万円、消費税19万円）。

注文受付期間は2025年11月21日から12月16日まで。販売はカワサキ正規取扱店で行われ、店舗納入は2026年3月上旬より順次開始される予定だ。

新型Ninja ZX-10Rは、水冷4ストローク並列4気筒エンジンを搭載し、高回転域まで力強く吹け上がるシャープな出力特性を実現。フロントカウルに装備された左右のウイングレットが空力特性を向上させ、戦闘的なスタイルを強調している。

カワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデルカワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデル

電子制御面では、IMU（慣性計測ユニット）ベースのKTRC（トラクションコントロール）やKLCM（ローンチコントロール）などの先進システムを搭載。サスペンションにはレース由来のSHOWA製BFFフロントフォークとBFRC-liteリアショックを採用し、安定性と接地感を両立している。

また、クラッチ操作不要でアップ・ダウンシフトが可能なクイックシフター（KQS）や、音声コマンド機能搭載のスマートフォン連携対応フルカラーTFTメーターなど、最新技術も盛り込まれている。

従来モデルからの主な変更点として、新デザインのフロントカウルに左右ウイングレットを装備し、ダウンフォースと操安性を向上。ウイングレットによる前輪荷重増加に最適化する形で、シャシージオメトリーとサスペンション設定もリファインされた。

カワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデルカワサキ Ninja ZX-10R レース専用モデル

タイヤには最新ハイグリップストリートタイヤ「BATTLAX RACING STREET RS12」を装着。カラーはメタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラックの1色のみとなる。

受注生産のため締切後の受注はできず、販売可能台数上限に達し次第、早期終了する場合がある。なお、同モデルは保証（クレーム）の対象外商品で、U.S.カルフォルニア仕様となり、レース専用モデルとしてABSは搭載していない。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES