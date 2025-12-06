川崎重工、4足歩行モビリティ「CORLEO」製品化へ…社長直轄プロジェクト立ち上げ

川崎重工は12月3日、大阪・関西万博2025で初公開した新感覚オフロードパーソナルモビリティ「CORLEO（コルレオ）」の製品化に向けた開発に着手したと発表した。

【画像】川崎重工の4足歩行モビリティ「CORLEO」

社長直轄のプロジェクトとして開発専任組織「SAFE ADVENTURE事業開発チーム」を立ち上げ、2030年開催予定の「サウジアラビア・リヤド万博」の会場内モビリティとしての採用を目指す。2035年の製品化に向けた開発に取り組む。

「CORLEO」の製品化を実現するにあたり、4足型モビリティの乗車体験ができるライディングシミュレータの開発も行う。このライディングシミュレータは2027年中の完成を目標としており、「CORLEO」の開発過程で得られた3Dモデル、モーションデータを含めたシステム全体をゲーム・eスポーツ業界に展開することも視野に入れている。

「CORLEO」は、ロボット事業とモーターサイクル事業を持つ川崎重工グループだからこそ実現できる4足型オフロードパーソナルモビリティだ。2025年日本国際博覧会の未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・未来の都市」でコンセプトモデルを初公開し、SNSで累計約12億リーチを達成した。

サウジアラビアを走るCORLEO（イメージ）

主な特長として、ロボティクスがもたらす4足の悪路走行性能に加え、モーターサイクルで培った操縦性と安定性を併せ持つ。モーターサイクルで培ったスイングアーム機構を応用し、後脚部が独立して上下動することで衝撃を吸収。ライダーは進行方向の地形を確認しやすい姿勢を保つことが可能だ。

乗馬のように重心移動で操縦でき、サポート機能により誰でも簡単に山岳や水場などの難地形を安全に走行できる。「水素」を燃料に「水素エンジン」で発電する構造を採用している。

また、「CORLEO」の開発を中核プロジェクトとしながら、誰もが安全に安心して山岳地を楽しめ、山岳事故ゼロを目指す「SAFE ADVENTURE」のコンセプトに基づき、天候や気温、路面状況、野生動物の出現を検知し、スマートフォンなどのデバイスを介して安全なルートを案内するナビゲーションシステムも開発する。

この「SAFE ADVENTURE」のコンセプトは、川崎重工グループが掲げる「グループビジョン2030」の3つの注力フィールドである「安全・安心リモート社会」「近未来モビリティ」「エネルギー・環境ソリューション」すべてに合致した取り組みだ。本事業を通じて、自然との調和を図りながら、誰もが安全・安心して山岳地帯を楽しめる社会の実現に貢献していく。

SAFE ADVENTURE CONCEPT