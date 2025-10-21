ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

船舶用水素エンジン、世界初の陸上運転に成功…川崎重工やヤンマー

関係者によるテープカット式
  • 関係者によるテープカット式
  • 液化水素燃料供給設備
  • 川崎重工製エンジン
  • ヤンマーパワーソリューション製エンジン
  • ジャパンエンジン製エンジンの完成予想図

NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業で、川崎重工業、ヤンマーパワーソリューション、ジャパンエンジンコーポレーションの3社が、世界初となる船舶用水素エンジンの陸上運転に成功した。

【画像全5枚】

今回の成果は、NEDOの「グリーンイノベーション基金事業／次世代船舶の開発」の一環として実施された「船舶用水素エンジンおよびMHFS（Marine Hydrogen Fuel System）の開発」プロジェクトによるもの。

3社は実証用の液化水素燃料供給設備をジャパンエンジン本社工場内に新設。この設備は液化水素を貯蔵してガス化し、各社のエンジンへ高圧または低圧で水素燃料を供給する仕組みとなっている。

川崎重工とヤンマーパワーソリューションは、中速4ストロークエンジンにおいて、ゼロエミッション化を目指した水素燃焼を実現し、所定の出力での運転を確認した。川崎重工製エンジンは定格出力2600kW、ヤンマーパワーソリューション製は800kWとなっている。

ジャパンエンジンが開発する低速2ストロークエンジンは2026年春頃の運転開始に向けて開発を進めている。最大5610kWの出力を持つ予定だ。

3社のエンジンに共通する特徴は、温室効果ガス（GHG）の大幅な削減が見込まれることと、水素とディーゼル燃料を切り替える二元燃料仕様により冗長性を確保していることだ。

今後は陸上での実証試験を経て、船社・造船所と協力し、それぞれの実船実証運航を行い、社会実装につなげていく予定。3社は国産メーカーとして技術を結集することで、将来的な水素燃料船の普及拡大をリードし、2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて貢献していく。

グリーンイノベーション基金事業は、日本政府が2020年10月に宣言した「2050年カーボンニュートラル」目標の実現に向け、経済産業省がNEDOに総額2兆円の基金を造成して立ち上げた事業。研究開発・実証から社会実装まで10年間継続して支援する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

川崎重工業

ヤンマー

水素

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES