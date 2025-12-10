ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スーパーフォーミュラ2025年全戦、CO2排出をカーボンオフセット完了…小野測器

2025 SUPER　FORMULA Rd.12
  • 2025 SUPER　FORMULA Rd.12
  • 2025 SUPER　FORMULA
  • 2025 SUPER　FORMULA Rd.12

電子計測器の製造・販売を手がける小野測器は12月9日、日本レースプロモーションとのパートナーシップにより、2025年に開催された全日本スーパーフォーミュラ選手権の参戦車両が排出するCO2をカーボンオフセットしたと発表した。

【画像全3枚】

同社が保有するJ-クレジットを使用し、2025年シーズンの全戦とテストデーを含む参戦車両のガソリン使用量から算出したCO2排出量173.5tをオフセットした。

J-クレジット制度は、環境省・経済産業省・農林水産省が運営するベースライン&クレジット制度で、省エネ・再エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量を認証している。家庭・中小企業・自治体等の省エネ・低炭素投資等を促進し、クレジットの活用による国内での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指している。

小野測器は現在、サステナビリティを巡る課題の一つであるカーボンニュートラルへの対応を「小野測器グリーン・ファクトリー活動」と銘打ち、2024年より精力的に活動を展開している。

具体的な取り組みとして、宇都宮テクニカル&プロダクトセンターに太陽光発電設備を導入し、年間約20万kWhの発電能力で同事業所の約5%を自家発電でまかなっている。また、EV用充電設備2基を設置し、顧客と社員が使用できる環境を整備した。

工場内照明をすべて蛍光灯からLEDに変更したことで、年間約19万8000kWhの削減となり、CO2換算で年間約77tの削減を実現している。

製品面では、標準製品の包装材を樹脂系からリサイクル可能な紙系包装材に変更した。包装材にはFSC認証紙を使用し、森林資源を守ることを目的として厳格に管理された森林の木材を使用している。

社内啓蒙活動として「おのそっきの森植樹イベント」を定期的に開催している。J-クレジットを購入している栃木木材工業協力の協力のもと、同社が保有する栃木県鹿沼市の山林の一部を借り、2024年10月より定期的に楢の苗の植樹イベントを実施している。直近では2025年6月26日に開催した。

2024年度からは、生産設備で使用する高圧電力を100%グリーン電力に変更した。東京電力のグリーンベーシックプランを採用し、実質的にCO2排出量がゼロになる太陽光・風力・水力その他再生可能エネルギー由来の電力を供給している。この変更により年間1700tのCO2削減となった。

スーパーフォーミュラ関連では、2025年シーズンで想定される全ガソリン使用量から算出したCO2排出量174t分を同社所有のJ-クレジットでオフセットした。

さらに、2025年5月21日から23日に横浜グランドインターコンチネンタルホテルで主催した「小野測器テクニカルレビュー2025」において発生したCO2排出量5t分もオフセットした。会場設営に関わる物品輸送や会場での使用電力、社員の移動によるものなどが含まれる。なお、2024年5月に実施した同イベントのCO2排出4t分もオフセット済みである。

J-クレジットの購入を通じて自然環境保全活動も実施している。栃木県内企業よりJ-クレジットを購入することで地元山林の環境保全活動を行い、定期的に山林イベント(除草・植樹)を実施して森林の大切さの理解を深めている。その他、省エネ由来のJ-クレジットも購入することで他社のグリーン活動を応援している。

同社は国内全拠点でのScope1・2を対象として算定を実施している。本活動により、2024年は2022年と比較してCO2排出量を51%削減した。2025年は2022年比でCO2排出量を59%まで削減する見通しである。

同社は2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、社員一人ひとりが自主的・積極的に環境に配慮し活動を行い、人々のより良い暮らしを支え、豊かな地球環境の保全と企業の持続的成長の両立に取り組むとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

小野測器

スーパーフォーミュラ

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES