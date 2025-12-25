ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

小野測器、マルチGNSS対応のGPS速度計「LC-8220A」発売…走行中の車両挙動を高精度に捕捉

GPSベクトル速度計 LC-8220A
  • GPSベクトル速度計 LC-8220A
  • 学生フォーミュラ車両によるスラローム試験の様子

小野測器は12月24日、走行中の車両挙動を高精度にとらえる「GPSベクトル速度計 LC-8220A」を発売したと発表した。

【画像全2枚】

近年、自動車開発の現場では電動化や自動運転技術の進展により、乗り心地や操縦安定性がこれまで以上に重視されている。これに伴い、走行中の車両挙動を高精度に取得できる計測機器へのニーズが一段と高まっている。

今回リリースする同社のGPS速度計の最上位モデル「LC-8220A」は、従来製品に比べて衛星捕捉性能が大幅に向上。安定したデータ取得に加え、横すべり角(スリップアングル)の高精度計測を可能にし、試験現場で求められる「確かなデータ」を提供する。

GPS及びGLONASSに加え、LC-8220AではQZSS(みちびき・日本)、BeiDou(北斗・中国)、Galileo(EU)にも対応。受信可能な衛星数が増えたことで、計測中も衛星信号が途切れにくく、安定した捕捉性能を発揮する。テストコースのような開けた場所はもちろん、木々やビルが多い市街地、高架下、山林・オフロードコースなど電波環境が厳しい場所でも、安定した速度・距離計測を実現する。

GNSS受信機の刷新に加え、高精度IMUの採用や計測アルゴリズムの改良により、横すべり角の計測精度は従来の0.25°RMSから0.10°RMSに向上した(高精度IMU使用時)。

最大16chのアナログ出力機能を搭載し、必要な計測データを任意に出力できる。FFTアナライザーや電圧ロガーとの接続により、計測から解析、データ保存までをシームレスに統合。また、オプションでCAN出力にも対応し、外部システムとの柔軟な連携を実現する。

LC-8220A 1台で、直進速度・横速度・横すべり角・加速度・角速度など、操縦安定性試験でよく利用される30項目以上のデータを取得可能。多様な計測を集約し、効率的でスマートな計測環境を実現する。

操縦安定性試験・乗り心地評価試験、車両旋回性能(コーナリング性能)の評価、車両運動モデル構築のためのパラメーター計測、車両運動制御の適合試験、横滑り防止装置などの作動検証、制御パラメーターのチューニングなどに活用できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

小野測器

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES