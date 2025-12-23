ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

小野測器、愛知県豊田市に「中部リンケージコモンズ」建設…東大との共同研究拠点に

電子計測器の製造・販売を展開する小野測器は、愛知県豊田市緑ヶ丘に取得した事業用地で、新事業所「中部リンケージコモンズ(Chubu Linkage Commons、CLC)」の実験棟および本館の地鎮祭を行った。

CLCは自動車産業の中心地である中部エリアにおいて、東京大学大学院新領域創成科学研究科と共同開発する世界最高水準の高度な制御技術を導入。同社の技術開発では、横浜・宇都宮に続く第3の拠点として、次世代モビリティ開発を加速させる。

総額23億円を投じて建設されるCLCは、敷地面積4534.51平方メートル、2027年4月竣工、同年9月稼働予定。本館は2階建て鉄骨造で延床面積496.92平方メートル、現在豊田市小坂本町で営業中の中部営業所を移転・集約するほか、実験に関わる従業員も常駐する。稼働時は25人の従業員が業務を行う場となる。

実験棟は平屋建て一部2階建てで延床面積865.56平方メートル。NC-30相当の車両ごと搬入可能な大型半無響室と、台上試験において路面状況を再現する「RC-S(Real Car Simulation Bench)」を組み合わせた最先端の実験室を設置する予定だ。

本設備は実走行に近い環境で高精度なNV計測が可能なほか、電動車両の微細な振動・騒音解析に対応することが可能。また、東京大学との共同研究で得られた世界最高レベルの高度な制御技術を、本試験設備に実装する予定だ。RC-Sは可動式となっており、用途に応じてレイアウトする。

小野測器と東京大学は2022年10月に「電気自動車の振動計測制御に関する社会連携講座」の第1期目を開講し、2026年4月から第2期目を開講する。第1期目では、オンボードモータ車やインホイールモータ車の振動計測制御技術を、小野測器の有する音・振動の計測技術や自動車用の低慣性ダイナモ台上試験装置を活用して研究開発してきた。

今後、普及が期待される自動運転機能が搭載された自動車にはより高い乗り心地の制御が求められ、それに伴い、自動車の制御を評価する台上試験装置もより高度な制御が求められる。社会連携講座第2期目では、CLCに設置される予定の台上試験装置の振動計測制御にも取り組み、世界最高水準の制御が実装された台上試験装置を実現する。

CLCでは、2027年秋の稼働後、本館、実験棟とは別にユニットハウスで構成された「共創ヴィレッジ」を設け、共創パートナーが集う場を設ける予定。同社モデルベース開発の推進にあたり、国内自動車産業の集積地である中部エリアでの、顧客との密なコミュニケーションは必須と考えている。地域との連携、つながりを重視し、2027年の稼働後は共創パートナーを募集予定だ。

敷地内には将来スペースを確保。2030年以降、新たな技術領域へチャレンジするための新実験棟を計画している。

CLCは、共創パートナーと連携した研究開発の新拠点として、技術と人が集うことで未来にワクワクし、また訪れたくなるような「開かれた事業所」を目指している。本事業は、2025年3月に愛知県豊田市の「豊田市企業立地奨励事業者」に指定された。

