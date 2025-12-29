ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヤマハ発動機など5社、CO2回収装置を共同開発…2027年7月に大型装置完成へ

ヤマハ発動機とサクラ工業は12月25日、JCCL、東洋製罐グループホールディングス、三井物産プラスチックとともに5社共同開発契約を締結し、「CO2回収装置」の技術開発およびビジネスモデルの構築に向けた検討を開始したと発表した。

JCCLは、東洋製罐グループホールディングス、三井物産プラスチックなど異業種とすでに協業を開始しており、ここにヤマハ発動機とサクラ工業が新たに加わる。

異業種5社連携で開発に取り組む「CO2回収装置」は、工場の燃焼排ガスなど比較的高濃度の気体からCO2を回収するアミン含有ゲル技術と、排熱を利用した省エネ運転、さらにNOx(窒素酸化物)/SOx(硫黄酸化物)の除去前処理を組み合わせた技術だ。

プラントのコンパクト化や、他のソリューションとの組み合わせで、中小企業にも導入しやすいモデルの構築を目指す。

CO2回収装置は、ヤマハ発動機の水素関連実証実験施設「ZERO BLUE LAB 未森」(静岡県周智郡森町)を拠点に開発を行い、2027年7月末に大型装置の完成とFS(フィージビリティスタディ)の完了を予定している。

以降は実証試験で得られる知見を継続的にビジネスモデルへフィードバックし、検証を経てヤマハ発動機グループ各拠点への段階的な展開を進める。

これらの取り組みを通じて、2035年のヤマハ発動機グループ スコープ1 カーボンニュートラルの達成に向けて加速していく。

