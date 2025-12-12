ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヒョンデと仏Air Liquide、欧米韓で水素インフラ構築へ…グローバル提携を拡大

ヒョンデグループとフランスのエア・リキード（Air Liquide）は、グローバルな水素エコシステムの成長を加速させるため、戦略的パートナーシップを拡大すると発表した。

両社は韓国ソウルで開催された水素評議会CEOサミットで覚書(MoU)の更新を発表。このパートナーシップは、水素の生産、貯蔵、輸送、利用を包括する総合的な水素エコシステムの拡大を目指す。

今回の提携では、欧州、韓国、米国の主要地域で水素利用の拡大に注力し、特に大型輸送、物流、公共交通機関に重点を置く。エア・リキードの技術的専門知識とヒョンデグループのモビリティ革新におけるリーダーシップを組み合わせることで、持続可能なエネルギー環境の構築とカーボンニュートラルの達成に貢献する。

両社の強化された協力により、欧州、韓国、米国に主要拠点を設立し、水素エコシステムの成長を促進する。パートナーシップの戦略的取り組みには、水素充填ネットワークと貯蔵能力の開発によるインフラ拡大、低炭素・再生可能エネルギーによる生産から輸送、流通、利用までをカバーする信頼性の高いサプライチェーン開発、物流車両、公共バス、港湾運営など多様な用途向けの燃料電池電気自動車(FCEV)の商用化が含まれる。

韓国では既に具体的な成果が出ている。ヒョンデグループはこれまでに2000台以上の水素バスと3万7000台の乗用FCEVを展開しており、2025年までにさらなる拡大を計画している。

両社はハイネットとコハイジェンを通じて先進的な水素充填ステーションで協力しており、両社とも株主となっている。エア・リキードは、ロッテ・エア・リキード・エナジーとともに韓国最大の450バー充填センターを大山に開設し、増大する水素需要に対応するコスト競争力のあるソリューションを提供している。

今回の強化されたパートナーシップは、水素評議会の共同議長としての両社のグローバルリーダーシップも強調している。ヒョンデグループとエア・リキードは協力して国際協力、業界標準化、政策提言を推進し、グローバルな水素エコシステムの拡大を加速させる。

両社の拡大されたパートナーシップは、世界的な水素採用を進める上で極めて重要なステップとなる。リソース、専門知識、リーダーシップを組み合わせることで、水素インフラ、モビリティ、イノベーションにおいて大きな進展を達成し、カーボンニュートラルとよりクリーンな未来への道を切り開く構えだ。

