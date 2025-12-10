ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダとNeoenergia、ブラジルでグリーン水素活用の戦略的提携を発表…『CR-V』の燃料電池車で実証へ

ネオエネルギア（Neoenergia）とホンダは、ブラジルにおける都市モビリティと道路輸送向けのグリーン水素活用を推進する戦略的提携を発表した。

提携は、ブラジリアに建設中のネオエネルギア初のグリーン水素充填ステーションで展開される。同プロジェクトは国家電力エネルギー庁が規制する研究開発イノベーションプログラムの一環で、3000万レアル以上を投資。車両用充填ステーションは2025年12月中に開設予定だ。

ホンダは研究とイノベーションの促進を目的に参画し、技術実証と実現可能性調査に貢献する。都市モビリティを中心に、グリーン水素の生産と利用における共同機会を探索し、産業用途への展開も視野に入れる。

充填ステーションでは、ホンダのプラグインハイブリッド電気SUV『CR-V e:FCEV』を使用した試験と技術検証を6カ月間実施する。水素燃料電池を搭載した同モデルで、実用性を検証する計画だ。

両社は自動車セクターの脱炭素化を加速する補完的な代替手段の開発を目指す。2050年のカーボンニュートラル達成という共通目標に向けた取り組みとなる。

グリーン水素は再生可能エネルギーによる水の電気分解で生産され、重輸送や産業などのセクターの脱炭素化ソリューションとして注目されている。ネオエネルギアを傘下に持つスペインのイベルドローラは、欧州で同様のプロジェクトを運営しており、クリーンエネルギーとグリーン水素などの新興技術における世界的基準としてブラジルに期待を寄せている。

ホンダは30年以上にわたり水素ベース技術の開発をリードしており、2050年のカーボンニュートラル達成の柱の一つとして水素を位置づけている。商用車に加え、定置型発電機や建設機械への応用にも投資し、さまざまなセクター向けの持続可能なソリューションにおけるリーダーシップを確立している。

水素燃料車の技術は、水素を効率的かつクリーンに電気に変換する燃料電池に基づいている。貯蔵されたグリーン水素が空気中の酸素と反応して電気を生成し、車両のバッテリーと電気モーターに電力を供給する。このプロセスは静かで効率的、汚染ガスを排出せず、排気管から水のみを放出する。モビリティの未来を変革する準備が整ったクリーンで持続可能な革新的ソリューションだ。

