ヒョンデ、船舶用燃料電池システム開発へ…水素デュアル燃料エンジンとのハイブリッドに

ヒョンデがHD韓国造船海洋(HD KSOE)、釜山大学(PNU)と覚書を締結
ヒョンデは、船舶用燃料電池システムの共同開発に向けた覚書を締結したと発表した。この取り組みは、同社のクリーンエネルギー技術を自動車以外の新たな分野に展開する試みとなる。

今回の覚書には、造船大手のHD韓国造船海洋(HD KSOE)と釜山大学(PNU)が参加し、液化水素運搬船向けの主要技術の開発と統合を進める。

この革新的な船舶用燃料電池システムは、国際海事機関(IMO)の炭素規制に準拠し、海運業界の排出削減における新たな基準を確立することを目指している。また、ヒョンデの実績ある燃料電池技術を海洋用途のニーズに適応させる。

覚書に基づき、コンソーシアムは中型から大型の液化水素運搬船向けの船舶用燃料電池システムを開発・実証する。

ヒョンデは、既存の燃料電池技術をベースに海洋用途に最適化した燃料電池システムを開発する計画だ。HD韓国造船海洋は、水素デュアル燃料エンジンとヒョンデの船舶用水素燃料電池で構成されるハイブリッド電動推進システムの統合設計を実施する。釜山大学は、HD韓国造船海洋が設計したシステムの評価と実証を行う。

この覚書は、ヒョンデが船舶用水素燃料電池市場に進出する道を開くものだ。このパートナーシップは、同社が水素技術における確立された強みを基盤として、海運分野への最初の一歩を踏み出し、よりクリーンで持続可能な海洋モビリティを推進するものとなる。

この協力の目標は、IMOが設定した炭素削減目標に沿った将来の海運市場向け推進システムを開発することだ。ヒョンデの実績ある燃料電池技術を潜在的な海洋用途に適応させることで、このパートナーシップは排出削減を支援し、より持続可能な海運慣行をサポートする実用的なハイブリッド推進ソリューションの提供を目指している。

世界トップクラスの造船会社の一つであるHD韓国造船海洋との協力により、ヒョンデは船舶用燃料電池システムの技術基盤を確立し、中型から大型プロジェクトを通じて貴重な市場参照を獲得し、成長する水素経済における地位を強化することができる。

このパートナーシップは、よりクリーンなモビリティソリューションに向けて取り組むヒョンデの「人類のための進歩」というビジョンを反映している。業界を超えた専門知識を組み合わせ、ヒョンデグループのHTWO水素ブランドとビジネスプラットフォームを活用することで、この覚書は政府、業界関係者、海運会社との将来的な協力の機会を創出し、海運業務における排出削減の取り組みを支援する。

《森脇稔》

