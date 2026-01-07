ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

カワサキプラザ府中がリニューアルオープン、東府中駅から徒歩10分

カワサキモータースジャパンは12月28日、「カワサキプラザ府中」をリニューアルオープンした。木目調のフロアと白い天井が織りなす明るい店内を実現。モーターサイクルとプラザアパレルがゆったりと展示され、誰でも楽しめる空間となっている。

【画像】リニューアルした「カワサキプラザ府中」

新たなオーナーを待つモーターサイクルたちが、ケージの中で静かに眠りについているイメージを光の枠で創出した「CAGE」は、カワサキプラザならではのアイコニックポイントの一つだ。

プラザアパレルやグッズは店内のアイランドスペースに展示。実際に手に取って確かめやすいレイアウトとなっている。

カワサキプラザ府中カワサキプラザ府中

ライダーやこれからライダーになる人々が気軽に集えるコミュニティスペースも用意。「これまで」のそして「これから」のカワサキのシーンが彩られたグラフィックを楽しめるヘリテージウォールも設置されている。

同店は京王線「東府中駅」から徒歩10分の場所に位置し、敷地内には二輪と四輪の駐車場を完備。アクセスは良好だ。モーターサイクルを操る悦びをしっかりと体感できる安全安心なモーターサイクルライフを提供し、顧客のライフスタイルがより上質なものとなるようサポートする。

カワサキプラザ府中カワサキプラザ府中
《レスポンス編集部》

