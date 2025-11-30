火の玉グラフィック採用！ アライとカワサキがコラボ、『Z900RS SE』モデルのヘルメットを予約開始

カワサキモータースジャパンが、アライとのコラボレーションモデル「カワサキ×Arai RAPIDE NEO Z900RS SEモデル」を新発売。12月1日から全国94店舗のカワサキプラザで店頭予約販売を開始する

【画像】カワサキ Z900RS SE

このヘルメットは、アライが販売中の世界初のシールドシステム「VAS-VCシステム」を搭載した「ラパイドNEO」をベースとしている。カワサキの新型『Z900RS』の発表を記念し、火の玉グラフィックをイメージしたカワサキプラザオリジナルデザインを採用した。

カラーは、「ジャパンモビリティショー2025」で発表された2026年モデルの『Z900RS SE』のカラーを基に調色したオレンジを採用。デザインはカワサキモータースのデザイナーが書き下ろした限定デザインとなっている。

カワサキ×Arai RAPIDE NEO Z900RS SEモデル

規格はスネル・JISに対応し、サイズはS（55から56cm）、M（57から58cm）、L（59から60cm）、LL（61から62cm）の4サイズを用意。メーカー希望小売価格は7万4800円（税込）となっている。

予約期間は第一弾が2025年12月1日から12月14日まで、納期は2026年5月頃を予定。第二弾は2025年12月15日から2026年1月18日まで、納期は2026年夏以降となる。

なお、各店にサンプル展示はなく、準備数に達した場合は販売を終了する。また予約後のキャンセル、商品納品後の返品は不可となっている。

