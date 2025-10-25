プラハの天文時計がモチーフ、アライヘルメットが新グラフィック『アストロGXオルロイ』発売

「かわす性能」でライダーの頭を護り続けるアライヘルメットから、フルフェイス「アストロGX」をベースにした新カラーリングモデル『アストロGXオルロイ』が新発売。税込み価格は7万3700円。販売開始は12月上旬より。

【画像】アライヘルメット『アストロGXオルロイ』

アストロGXは街乗り・ツーリング・サーキット走行まで、さまざまなシーンで走りを選ばないオールラウンダーモデル。ツーリングなどでの頻繁な脱着も気にならないスムースな脱ぎ被りを実現したニューフォルムを採用し、長時間でも疲れにくい、被ることが楽しくなるヘルメット。理想のフォルムを実現させるための新開発のシールドシステムVASを搭載し、「かわす性能」をより高めている。

アライヘルメット アストロGXオルロイ［シルバー］

今回追加された『オルロイ』は、中欧チェコの首都プラハのシンボルとして親しまれている天文時計「オルロイ」をモチーフとしたモデル。単なる時計だけでなく、太陽・月の位置、星座、暦を示す天文学的な機能美と、中世の西洋を想起させるゴシック調ラインを融合した壮麗なデザインを採用している。カラーは高級感あふれる「銀」「黒」の2色展開。

アストロGXオルロイは、「54」「55-56」「57-58」「59-60」「61-62」の5サイズ展開。SNELL・JISの両規格適合品で、帽体にはPB-cLc2（ペリフェラリー・ベルテッド・コンプレックス・ラミネート・コンストラクション）を採用。内装仕様はハイフィッティング・アジャスタブル・FCS内装（抗菌・消臭内装／オプションにて調節可能［特許］）。交換用パーツにVAS-Vホルダー（シールドヒンジカバー）の「銀」「黒」が用意されている。

アライヘルメット アストロGXオルロイ［ブラック］