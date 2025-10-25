ホーム モーターサイクル 新型車 記事

サイケなカラーが斬新！アライ、オフロードヘルメット『V-CROSS 4ストリーム』発売

「かわす性能」でライダーの頭を護り続けるアライヘルメットから、オフロードモデル「V-CROSS 4」をベースにした新カラーリングモデル『V-CROSS 4ストリーム』が新発売。税込み価格は6万9300円。販売開始は11月下旬より。

【画像】アライのオフロードヘルメット『V-CROSS 4ストリーム』

「V-CROSS 4」はアライの考える理想のフォルム「卵形」からなる、頭を護る安全性能「かわす性能」を全て取り入れながら、プロライダーの信頼と集中力を妨げない機能で、闘志あふれるアグレッシブなスタイリングを備えた本格的オフロードモデルだ。

今回追加された『ストリーム』は、オフロードライディングの躍動的でパワフルなイメージを力強く表現したグラフィックを採用。全体を取り巻くカラフルで複雑なラインは、オフロードコースのクネクネとしたタイトな連続コーナーをスムーズな流れに乗って走り抜けるさまをイメージしている。「ピンク」「ブルー」の2色展開。

V-CROSS 4ストリームは、「54」「55-56」「57-58」「59-60」「61-62」の5サイズ展開。SNELL・JISの両規格適合品で、帽体にはPB-cLcを採用。内装仕様はハイフィッティング（冷・乾内装／オプションにて調節可能［特許］）。交換用パーツに「バイザー」「マウスカバー」「リアウイングダクト」「センターダクト」が用意されている。

