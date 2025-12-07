アライ×DEEN×VEATON、世界25個限定の特別ヘルメット、台湾で発売…家紋デザインで安全祈願

上質工具ブランドDEEN（ディーン）を展開するファクトリーギアは、ブランド誕生25周年を記念し、ヘルメットブランドArai（アライ）とのコラボレーションによる世界25個限定モデル『RAPIDE-NEO DEEN 25th Anniversary Edition』を発表した。

【画像】RAPIDE-NEO DEEN 25th Anniversary Edition

世界最高峰のヘルメットブランドAraiの『RAPIDE-NEO（ラパイドネオ）』をベースに、モータースポーツ界で活躍するピンストライパーVEATON（ビートン）氏が家紋（KAMON）モチーフを一筆一筆描き込んだアートワーク仕様となっている。

「安全祈願 × 職人芸術 × 日本のものづくり」をテーマに掲げ、伝統・クラフトマンシップ・安全性能の三位一体で完成したコレクションとなった。

RAPIDE-NEO DEEN 25th Anniversary Edition

近年、二輪市場ではヘルメットが「命を守る装備」から「価値観と美意識を纏うギア」へと進化している。世界のヘルメット市場は現在約3900億円規模とされ、デザイン性・所有感への需要も高まる中で誕生した本モデルは、工芸品のような佇まいと実用性能を併せ持つ一作だ。

単なる安全装備ではなく、ライダーの価値観と美意識を映し出すギアとして位置づけられる特別な一作となっている。

発売日は2025年12月1日で、世界で25個限定。台湾限定での販売となり、NAPS新北店、ファクトリーギア台湾、台湾アライヘルメット代理店限定店舗で取り扱われる。

RAPIDE-NEO DEEN 25th Anniversary Edition