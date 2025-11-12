ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキの大型ツアラー『VERSYS 1100 SE』、新カラー採用で12月20日発売、212万3000円

VERSYS 1100 SE（メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック）
カワサキモータースジャパンは、大型ツーリングモデル『VERSYS 1100 SE』のカラー＆グラフィックを変更し、12月20日から販売を開始する。カワサキプラザ専用モデルで、メーカー希望小売価格は212万3000円（税込）。

今回の変更では、新たに「メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラック」のカラーリングを採用。一部に微細なスクラッチ傷を自己修復するハイリーデュラブルペイントを使用している。

VERSYS 1100 SEは、1098ccの並列4気筒エンジンを搭載し、最高出力135PSを発揮する。ロングストロークサスペンション、アップライトなライディングポジション、快適なシートなど、ロングツーリングに適した装備を備えている。

電子制御面では、エレクトロニッククルーズコントロールやショーワ製スカイフックEERAテクノロジーを組み込んだ「カワサキエレクトロニックコントロールサスペンション」や、IMU搭載の先進的な電子制御パッケージなどを装備。あらゆる道に対応する多用途性を実現している。

また、スマートフォン用アプリケーション「RIDEOLOGY THE APP」を使用することで、音声コマンドコントロール機能によるライディング時の利便性も向上している。

同モデルは「カワサキケアモデル」として、1か月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換（オイルフィルター含む）を無償で受けられるサービスも提供される。

