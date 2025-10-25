ホーム モーターサイクル 新型車 記事

世界初「eバイク」発祥の地、静岡県・遠州森駅の副駅名が「eBikeのふるさと」に

ヤマハ発動機が遠州森駅の副駅名「eBikeのふるさと」駅を獲得
  • ヤマハ発動機が遠州森駅の副駅名「eBikeのふるさと」駅を獲得
  • フルラッピング列車「eBikeのふるさと森町」号の出発号令
  • フルラッピング列車「eBikeのふるさと森町」号
  • ヤマハ発動機が遠州森駅の副駅名「eBikeのふるさと」駅を獲得
  • フルラッピング列車「eBikeのふるさと森町」号

ヤマハ発動機は10月23日、天竜浜名湖鉄道「遠州森駅」の副駅名（愛称名）のネーミングライツを獲得したと発表した。

【画像】「eBikeのふるさと」駅

これにより、同駅は2025年10月22日から、同社が世界で初めて販売した電動アシスト自転車（eBike）発祥の地として、「eBikeのふるさと」駅という副駅名となった。

また、フルラッピング列車「eBikeのふるさと森町」号も運行を開始する。今回の副駅名の命名を記念し、森町町長の太田氏、天竜浜名湖鉄道（株）代表取締役社長の松井氏の参加のもと、除幕式及び出発式が執り行われた。

ヤマハ発動機が遠州森駅の副駅名「eBikeのふるさと」駅を獲得ヤマハ発動機が遠州森駅の副駅名「eBikeのふるさと」駅を獲得

1993年、ヤマハ発動機が世界初の電動アシスト自転車（eBike）を「PAS」というブランド名で発売。その心臓部であるドライブユニットの生産が始まったのが、静岡県周智郡森町である。

開発当初、エンジニアたちが口にしたのが「ペダルをひとこぎした瞬間の感動を、たくさんの人に伝えたい」という想い。その実現のために日夜くり返された実験走行の舞台もまた、森町だった。製品化までには、数えきれないほどの改良と挑戦が重ねられた。

ドライブユニットは、ペダルを踏む力や回す速さ、スピードを感知し、状況に応じてモーターが自然にアシストを行うことで快適な走行を実現する、eBikeにとって最も重要な部品だ。この精密な機構には、「人間感覚を最優先にした、人にやさしく、地球にやさしいパーソナルコミューター」という開発理念と、それを支えるものづくりへの情熱が凝縮されている。

フルラッピング列車「eBikeのふるさと森町」号の出発号令フルラッピング列車「eBikeのふるさと森町」号の出発号令

森町にあるヤマハ発動機の製造拠点では、バイクで培われた厳しい品質基準のもと、ドライブユニットを一つひとつ丁寧に組み上げている。その静粛性や耐久性、滑らかなアシスト感は、国内外で高く評価され、いまや世界中の道を走り、多くの人々の暮らしを支えている。

今回の「eBikeのふるさと」駅は、天竜浜名湖鉄道による地域の魅力向上に向けた各駅の愛称（副駅名）募集に対して、同社製造拠点に最も近い「遠州森駅」の副駅名を取得したことにより実現した。今後も、地域社会への貢献と、eBike（電動アシスト自転車）を通じたヤマハ発動機の認知向上を図っていく。

フルラッピング列車「eBikeのふるさと森町」号フルラッピング列車「eBikeのふるさと森町」号
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

天竜浜名湖鉄道

eバイク・電動アシスト自転車

注目の記事

ヤマハ モーターサイクル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES