ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ロッテグループが初出展、電池材料から自動運転まで幅広く…ジャパンモビリティショー2025

ロッテグループのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • ロッテグループのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ

ロッテホールディングスは、ロッテグループがジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。同イベントへの出展は東京モーターショーを含めて初となる。

同グループは「Lifetime Value Creator」をビジョンに掲げ、今回の展示では従来の菓子・アイス事業にとどまらず、インフラやモビリティ分野での価値提供を発信する。

出展には、ロッテケミカル、ロッテインフラセル、ロッテエナジーマテリアルズ、ロッテファインケミカル、ロッテイノベート、ロッテグローバルロジス、EVSIS、カリバースなど主要系列社が共同参加する。

展示ブースは「モビリティ技術ゾーン」と「モビリティ体験ゾーン」の2つで構成される。

技術ゾーンでは、電池主要素材（正極箔、銅箔、分離膜、電解液有機溶剤など）と自動車の内外装材サンプルを展示。水素燃料電池発電所や水素出荷センター、クリーンアンモニア流通など水素バリューチェーンの模型と映像デモンストレーションも行う。

さらに、自動運転貨物車と配送ロボット、電気自動車充電器などロッテの先端モビリティ技術も紹介する。

体験ゾーンでは、VRを活用したメタバース体験や自動運転シャトル体験、子ども向けRCカー運転体験など様々なプログラムを用意し、来場者が未来モビリティ技術を直接体感できる。

ジャパンモビリティショー2025は10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される。ロッテグループの出展ブースは東新展示棟1階に設置される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

自動運転、高度運転支援（ADAS）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES