ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NEC、羽田空港の制限区域で自動運転レベル4を支える車両制御設備を運用開始

NEC、羽田空港の制限区域で自動運転レベル4を支える車両制御設備を運用開始
  • NEC、羽田空港の制限区域で自動運転レベル4を支える車両制御設備を運用開始
  • NEC、羽田空港の制限区域で自動運転レベル4を支える車両制御設備を運用開始
  • NEC、羽田空港の制限区域で自動運転レベル4を支える車両制御設備を運用開始

日本電気株式会社（NEC）は、国土交通省東京航空局から受注した「東京国際空港制限区域内車両制御用設備(Vehicle Management Equipment、VME)」の構築を完了し、東京国際空港(羽田空港)の制限区域内で運用を開始したことを、2025年12月15日（月）に公表。
現在、全日本空輸株式会社と日本航空株式会社はトーイングトラクターの自動運転レベル4を実用化しており、NECはこの実現に貢献している。
※特定の条件下において運転操作をシステムにより自動化し、運転手の操作が不要な状態を指している。特定の条件は、走行可能なエリア、天候、速度などの要素に基づくものである。

【画像全3枚】

VMEの信号設備
VMEのカメラ設備

背景: 空港業務の省力化ニーズと自動運転の潮流

インバウンド需要の増加を背景に、グランドハンドリングを含む空港業務の省力化・効率化が急務となっている。国土交通省、エアライン、空港会社は連携し、トーイングトラクターや乗客・乗員を輸送するバスなどの自動運転化に向けた実証を進めてきた。一方で空港の制限区域は一般道路と大きく異なる運用環境であり、滑走路・誘導路・駐機場に即した独自ルールの策定、航空機と車両が混在する状況への最適化、有人車両と自動運転車両が安全に意思疎通できる手段の構築が求められていた。

VMEの役割: 信号自動制御と死角補完で安全性を強化

NECが構築したVMEは、自動運転車両と連動する信号設備や、死角を補うカメラ設備で構成される。制限区域内の交差点で信号を自動制御し、有人車両と自動運転車両の交通を安全かつ円滑に整理する。
さらに見通し確保が難しい箇所に設置したカメラの映像を自動運転の管理者へ配信し、死角情報を補完することで高精度な安全管理を実現する。これにより、運用ルールの順守と現場状況の可視化を両立させ、レベル4の安定運用を支える基盤となっている。

《ロボスタ編集部》

関連記事

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NEC（日本電気）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES