ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタとUCC、『クラウン』70周年記念で水素焙煎コーヒー共同開発…4種類を「THE CROWN」専門店で発売

トヨタとUCCで16代目クラウンオリジナルの水素焙煎コーヒーを共同開発
  • トヨタとUCCで16代目クラウンオリジナルの水素焙煎コーヒーを共同開発
  • 水素焙煎コーヒー -CROWN SEDAN BLEND-
  • 水素焙煎コーヒー -CROWN CROSSOVER BLEND-
  • 水素焙煎コーヒー -CROWN SPORT BLEND-
  • 水素焙煎コーヒー -CROWN ESTATE BLEND-

トヨタ自動車とUCC上島珈琲は10月7日、『クラウン』70周年を記念して16代目クラウンの4車種をイメージしたオリジナル水素焙煎コーヒーを共同開発したと発表した。

【画像全5枚】

10月7日から、クラウン専門店「THE CROWN」全国6店舗で順次販売を開始する。

クラウンは1955年の初代トヨペット・クラウンから70年間、「革新と挑戦」のスピリットを受け継いできた。16代目では顧客の多様な価値観やライフスタイルに応える4つのモデルを展開している。

今回の水素焙煎コーヒーは、焙煎工程でCO2を排出しない技術を活用し、カーボンニュートラルの実現を目指すUCCグループと共同で開発された。企業の枠を超えて水素社会の実現と持続可能なライフスタイルの可能性を身近に感じてもらうきっかけとなることを願っている。

開発にあたっては、昨年12月から約1年間、クラウン開発陣とUCCコーヒーアカデミーのトップバリスタが一丸となって取り組んだ。クラウンブランドの哲学や理念を学び、Toyota Technical Center Shimoyamaでの試乗体験から着想を得て、複数回の熱いディスカッションを重ねて完成させた。

「CROWN SEDAN BLEND」は、上質さをまとう洗練された余韻を追求した。「CROWN CROSSOVER BLEND」は、華やかさと心地よさが交差する風味が特徴だ。「CROWN SPORT BLEND」は、個性際立つエレガントな香味。「CROWN ESTATE BLEND」は、力強さの中に秘めた優雅な後味が際立つ。

全品のメーカー希望小売価格は3510円（税込）。

クラウン専門店「THE CROWN」は、トヨタ初の車種ブランド専門店として全国6店舗を展開している。日本の心と現代的な新しい感覚を取り入れた店舗デザインで、「格子」「軒」をキーとした空間を提供している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ クラウン

トヨタ自動車

水素

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES