トヨタとUCC、『クラウン』70周年記念で水素焙煎コーヒー共同開発…4種類を「THE CROWN」専門店で発売

トヨタ自動車とUCC上島珈琲は10月7日、『クラウン』70周年を記念して16代目クラウンの4車種をイメージしたオリジナル水素焙煎コーヒーを共同開発したと発表した。

10月7日から、クラウン専門店「THE CROWN」全国6店舗で順次販売を開始する。

クラウンは1955年の初代トヨペット・クラウンから70年間、「革新と挑戦」のスピリットを受け継いできた。16代目では顧客の多様な価値観やライフスタイルに応える4つのモデルを展開している。

今回の水素焙煎コーヒーは、焙煎工程でCO2を排出しない技術を活用し、カーボンニュートラルの実現を目指すUCCグループと共同で開発された。企業の枠を超えて水素社会の実現と持続可能なライフスタイルの可能性を身近に感じてもらうきっかけとなることを願っている。

開発にあたっては、昨年12月から約1年間、クラウン開発陣とUCCコーヒーアカデミーのトップバリスタが一丸となって取り組んだ。クラウンブランドの哲学や理念を学び、Toyota Technical Center Shimoyamaでの試乗体験から着想を得て、複数回の熱いディスカッションを重ねて完成させた。

「CROWN SEDAN BLEND」は、上質さをまとう洗練された余韻を追求した。「CROWN CROSSOVER BLEND」は、華やかさと心地よさが交差する風味が特徴だ。「CROWN SPORT BLEND」は、個性際立つエレガントな香味。「CROWN ESTATE BLEND」は、力強さの中に秘めた優雅な後味が際立つ。

全品のメーカー希望小売価格は3510円（税込）。

クラウン専門店「THE CROWN」は、トヨタ初の車種ブランド専門店として全国6店舗を展開している。日本の心と現代的な新しい感覚を取り入れた店舗デザインで、「格子」「軒」をキーとした空間を提供している。