ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『クラウンシグニア』、2026年モデルを米国発表…ツートン塗装が選択可能に

トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）
  • トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）
  • トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）
  • トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）
  • トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）
  • トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）
  • トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）
  • トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）
  • トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）

トヨタ自動車の米国部門は、『クラウンシグニア』（日本名：『クラウンエステート』）の2026年モデルを発表した。年内に米国市場で発売される予定だ。

【画像】トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）

2026年モデルでは、リミテッドグレードに新たにツートンペイントオプションを追加した。新しいツートンペイントは、ブラックルーフとストームクラウド、オキシジェンホワイト、フィニッシュラインレッド、ブロンズエイジの各色を組み合わせたものとなる。

クラウンシグニアは1955年から続く『クラウン』名前を受け継ぐSUVとして、エレガントなデザインと広々とした室内空間、プレミアムな快適性を提供している。XLEとリミテッドの2グレード展開で、全車にトヨタハイブリッドシステムと電子制御AWDを標準装備する。

搭載されるハイブリッドシステムは2.5リッター4気筒エンジンと電気モーターを組み合わせ、システム総出力240hpを発生。EPA推定燃費は38MPG（約16.1km/リッター）を実現している。0-96km/h加速は7.1秒となる。

外観では流れるようなルーフライン、モノクロマチックグリル、ワイドフェンダーが特徴的なダイナミックなプロファイルを形成。内装では標準でレザートリムシートを採用し、ブロンズメタリック仕上げのアクセントや12.3インチのタッチスクリーンディスプレイを装備する。

荷室容量はリアシート折りたたみ時に68立方フィート（約1925リッター）以上を確保。最大2700ポンド（約1225kg）の牽引能力も備える。

価格はXLEグレードが4万4390ドルから、リミテッドグレードが4万8790ドルからに設定されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ クラウン

トヨタ自動車

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES