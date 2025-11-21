トヨタ『クラウンシグニア』、2026年モデルを米国発表…ツートン塗装が選択可能に

トヨタ自動車の米国部門は、『クラウンシグニア』（日本名：『クラウンエステート』）の2026年モデルを発表した。年内に米国市場で発売される予定だ。

【画像】トヨタ・クラウンシグニア（クラウンエステート）の2026年モデル（米国仕様）

2026年モデルでは、リミテッドグレードに新たにツートンペイントオプションを追加した。新しいツートンペイントは、ブラックルーフとストームクラウド、オキシジェンホワイト、フィニッシュラインレッド、ブロンズエイジの各色を組み合わせたものとなる。

クラウンシグニアは1955年から続く『クラウン』名前を受け継ぐSUVとして、エレガントなデザインと広々とした室内空間、プレミアムな快適性を提供している。XLEとリミテッドの2グレード展開で、全車にトヨタハイブリッドシステムと電子制御AWDを標準装備する。

搭載されるハイブリッドシステムは2.5リッター4気筒エンジンと電気モーターを組み合わせ、システム総出力240hpを発生。EPA推定燃費は38MPG（約16.1km/リッター）を実現している。0-96km/h加速は7.1秒となる。

外観では流れるようなルーフライン、モノクロマチックグリル、ワイドフェンダーが特徴的なダイナミックなプロファイルを形成。内装では標準でレザートリムシートを採用し、ブロンズメタリック仕上げのアクセントや12.3インチのタッチスクリーンディスプレイを装備する。

荷室容量はリアシート折りたたみ時に68立方フィート（約1925リッター）以上を確保。最大2700ポンド（約1225kg）の牽引能力も備える。

価格はXLEグレードが4万4390ドルから、リミテッドグレードが4万8790ドルからに設定されている。