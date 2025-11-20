ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『クラウン』70周年記念車、「エステート」にも設定…専用バイトーンカラーやマットブラックホイール採用

トヨタ『クラウンエステート』の『クラウン』誕生70周年を記念した特別仕様車
トヨタ自動車は11月20日、『クラウンエステート』に、『クラウン』誕生70周年を記念した特別仕様車「ESTATE RS“THE 70th”」および「ESTATE Z“THE 70th”」を設定し、発売した。

【画像】トヨタ『クラウンエステート』の『クラウン』誕生70周年を記念した特別仕様車

この特別仕様車は、すでに発表されているクロスオーバー、スポーツ、セダンに続く第四弾となり、これによりクラウンシリーズ全車種に70周年記念モデルが設定されたことになる。

外装は「世界に誇る日本のクラウン」をテーマに、専用の仕様が与えられた。ボディカラーには、日本の風景との調和を表現したバイトーンカラー（プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール、プレシャスメタル×ブラック）をメーカーオプションで設定する。

足元にはマットブラック塗装を施した21インチアルミホイールを装着し、サイドには「THE 70th」のロゴをあしらった専用デカール（メーカーオプション）が用意される。

内装には、特別設定色「ブラックラスター」を採用。インストルメントパネルには専用のレーザー加飾が施され、プレミアムシフトノブや専用キー、ドアを開けた際にロゴを照らし出すプロジェクションカーテシイルミなど、随所に「THE 70th」ロゴをあしらったアイテムが装備される。

「RS“THE 70th”」には、ディンプル加工を施した本革巻きステアリングホイールや、レッドステッチ付きのスポーツレザーシート、アルミペダルといった専用のスポーティアイテムが備わる。

販売店オプションとして、パナソニック ホールディングスの「ナノイーX」を搭載したクリーンシーリングライトを追加設定。また、購入後も車両をカスタマイズできるアップグレードサービス「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」では、70周年記念アイテムの一部や、好みの色に変更できるカラードシートベルトなどを12月初旬より販売する予定だ。

