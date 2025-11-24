ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヤマハ発動機、水素関連技術の実証施設「ZERO BLUE LAB 未森」を静岡県に開設…カーボンニュートラル推進

設楽社長の出席のもと、実証施設にてテープカットセレモニーを実施
  • 「ZERO BLUE LAB 未森」

ヤマハ発動機は、静岡県周智郡森町に水素関連技術の実証施設「ZERO BLUE LAB 未森（みもり）」を新設し、稼働を開始したと発表した。

【画像】「ZERO BLUE LAB 未森」

施設名の「未森」は、未来への挑戦と地域とともに歩む姿勢を表すという想いから、「未来（未）」と「地域の森（森）」をかけ合わせて命名された。本施設は、製造工程におけるCO2排出量の削減を目的とし、スコープ1の最小化に向けた取り組みの一環として位置づけられている。

「ZERO BLUE LAB 未森」には、水素ガスに対応した溶解炉および熱処理炉を導入。これらの実証実験を通じて、ヤマハ発動機グループ全体への技術展開を予定している。

さらに2026年以降には、本施設に安価なグリーン水素を製造する設備、排ガス中のCO2を合成メタンに変換するメタネーション装置の導入も計画しており、より包括的なカーボンニュートラル技術の確立を目指す。

メタネーションは、CO2と水素から触媒を用いて合成メタンを生成する技術だ。

同社は「ヤマハ発動機グループ環境計画 2050」に基づき、2050年までに事業活動を含むサプライチェーン全体でのカーボンニュートラルの達成を目指している。また、スコープ1およびスコープ2においては、グループ会社を含む各製造拠点でのカーボンニュートラル実現目標を2035年に前倒しし、各種の取り組みを加速させている。

《森脇稔》

