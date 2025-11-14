ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

国内初の燃料電池大型トラック、日野『プロフィア Z FCV』…量産第1号車がラインオフ

日野プロフィア Z FCVのラインオフ式
  • 日野プロフィア Z FCVのラインオフ式
  • 日野 プロフィア Z FCV

日野自動車は11月13日、燃料電池大型トラック『プロフィア Z FCV』の量産第1号車のラインオフ式を、茨城県の古河工場で実施した。

【画像】日野 プロフィア Z FCV

日野プロフィア Z FCVは、カーボンニュートラルと水素社会の実現に貢献すべく、環境性能と実用性を両立した国内初の燃料電池大型トラックの量産モデルで、2025年10月24日に発売した。車両はFCの普及期を見据え、量産工場である古河工場のディーゼル車と同じラインで混流生産している。

ラインオフ式典に出席した日本事業の佐藤直樹COOは、「このプロジェクトは決して平たんな道ではなく、技術的なチャレンジをはじめとする数多くの難題を克服する必要があった。メンバーのプロ意識と、水素社会実現にかける情熱で進めてきたからこそ今日があると思う。また、共同開発のパートナーのトヨタ自動車は、難易度の高い課題に対して共に真摯に向き合ってくれた。今後ともカーボンニュートラルの実現に向けて、一層の協力関係を築いていきたい。そしてこの日野プロフィア Z FCVが水素社会を推し進めていくことを祈念している」と述べた。

国内初となる燃料電池大型トラックの量産モデルの市販化を通じて、カーボンニュートラルと水素社会実現に貢献し、顧客・社会の課題を解決し、持続可能な社会の実現を目指していく。

《森脇稔》

