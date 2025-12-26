ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日野自動車、ニュージーランドの排ガス訴訟で和解…特別損失9億8000万円計上へ

ロゴ
  • ロゴ

日野自動車は12月25日、ニュージーランド高等裁判所に提起されていた排ガス不正に関する訴訟について、原告団との和解契約を取締役会で承認したと発表した。

同社は2025年3月3日、ニュージーランド高等裁判所パーマストンノース支部で訴訟を提起されていた。原告団は、日野自動車の車両用エンジンの排気ガス性能基準および燃費基準の違反に関する詐欺行為等により損害を被ったと主張していた。

原告団は、2010年1月1日から2022年8月22日までに日野自動車が製造したディーゼルエンジン搭載車両を、2010年3月4日から2025年3月3日までにニュージーランドで取得した者で構成されている。

日野自動車は、訴訟が長期化することによる今後の経営への影響等を総合的に考慮し、訴訟を全て終結させることとした。和解金額は1090万ニュージーランドドル(約9億8000万円)。

今後、ニュージーランド高等裁判所オークランド支部に和解契約が提出され、承認手続きを経て正式に確定する。

同社は2026年3月期第3四半期決算において、和解金額を特別損失として計上する。業績に与える影響については現在精査中で、見通しが付き次第速やかに開示するとしている。

なお、今回の和解において、日野自動車が原告側の請求や同社の責任を認めたということはないとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日野自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES