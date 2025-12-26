日野自動車、ニュージーランドの排ガス訴訟で和解…特別損失9億8000万円計上へ

日野自動車は12月25日、ニュージーランド高等裁判所に提起されていた排ガス不正に関する訴訟について、原告団との和解契約を取締役会で承認したと発表した。

同社は2025年3月3日、ニュージーランド高等裁判所パーマストンノース支部で訴訟を提起されていた。原告団は、日野自動車の車両用エンジンの排気ガス性能基準および燃費基準の違反に関する詐欺行為等により損害を被ったと主張していた。

原告団は、2010年1月1日から2022年8月22日までに日野自動車が製造したディーゼルエンジン搭載車両を、2010年3月4日から2025年3月3日までにニュージーランドで取得した者で構成されている。

日野自動車は、訴訟が長期化することによる今後の経営への影響等を総合的に考慮し、訴訟を全て終結させることとした。和解金額は1090万ニュージーランドドル(約9億8000万円)。

今後、ニュージーランド高等裁判所オークランド支部に和解契約が提出され、承認手続きを経て正式に確定する。

同社は2026年3月期第3四半期決算において、和解金額を特別損失として計上する。業績に与える影響については現在精査中で、見通しが付き次第速やかに開示するとしている。

なお、今回の和解において、日野自動車が原告側の請求や同社の責任を認めたということはないとしている。