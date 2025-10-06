ホーム 試乗記 国産車 記事

スバル『フォレスター』試乗して分かった日本車に対する本音とは…9月の試乗記ベスト5

スバル フォレスター スポーツEX
  • スバル フォレスター スポーツEX
  • プジョー3008 GT HYBRID アルカンターラパッケージ
  • DS N°8
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ホンダ プレリュード 新型

9月に公開されたレスポンス試乗記について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、スバル『フォレスター』の試乗記。目覚しく進化した日本車と欧州車を比較した時にでてきた本音が話題になった記事でした。


1位） 【スバル フォレスター 新型試乗】日本車の目覚しい進歩に舌を巻く…中村孝仁：194 Pt.

正直、スバルに乗ると、「終のクルマはこれでいいかな」っていつも思わせる。気に入らないのはオヤジ然としてあまり気の進まないスタイルだけだ。
燃費も良く、快適且つ上質な作りに





2位） 【プジョー 3008 新型試乗】いかにもプジョーな乗り味、室内は心地よい「異次元空間」…島崎七生人：104 Pt.

C、Dセグメント向けに新開発されたという“STLA-Medium（ステラ・ミディアム）”プラットフォームを初めて使った車種として投入されたのが、この新型プジョー『3008』。登場はこの7月、3008としてはこれで3世代目だ。
スタイリングは、ジワッと新しく、インテリアはさり気なくモダン





3位） 【DS N°8 新型試乗】ハンドリングはもはや「賢者」、フランス車の味わいを濃縮した極上の一台…南陽一浩：76 Pt.

幸運にも、フランスとスイスの国境で行われたDS『N°8』の国際試乗会に参加することができた。DSが現在、ステランティス・グループの中でフレンチ・ブランド群の最先端かつハイエンドを担っているのは周知の通り。ただし北米市場で不在であり、中国市場の不調を受け、決してグローバルに商業的な成功を収めているわけではない。
ドイツ御三家とはまったく異なるアプローチで、欧州車のプレミアム・セグメントの一翼を担う





4位） 【ジープ レネゲード eハイブリッド 新型試乗】レネゲード、ここにいよいよ極まれり…島崎七生人：68 Pt.

今年（2025年）6月、ジープ初のマイルドハイブリッドモデルとして登場したのが、この『レネゲード e-Hybrid』。グレードは「アルティチュード」の1タイプで、この機に新色のソーラーイエローを加えた5色展開になった。
登場から10年が経つ長いモデルだが、外観の基本デザインは変わらない





5位） 【ホンダ プレリュード 新型試乗】タイプRのシャシー技術で「剛性重視」の走りと思いきや…島崎七生人：58 Pt.

ホンダ『プレリュード』というと、2代目が人気を博していた当時、筆者の身近なところでこのクルマのことを「プレリュ」と呼ぶ女子の友人がいた……などという昔話はさておき、FFスペシャルティカーの元祖といわれた同車も、初代から数えれば今年で実に47年となる。
ターゲット層は若い人だけでなく、ロイヤルカスタマー、プレリュードに乗っていた人や憧れていた人


《宗像達哉》

