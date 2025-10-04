ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

純正見えの衝撃、鳴りは別格！ ジャガーE-PACEのスマート・カーオーディオ術［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドエボリューション・ログオン　前編

  • 純正機能を損なうこと無く高音質化することをテーマにしたジャガー E-PACE。ラゲッジの積載性も純正並みをキープする。
  • ラゲッジのプロテクションボードを外すとこのようにサブウーファー、パワーアンプ、DSPが整然とレイアウトされている。
  • 周囲から一段下がったフロア中央部は人工スエードでフィニッシュされている。普段は隠れている部分だが処理のクオリティは高い。
  • パワーアンプにはブラックスのGX2400をチョイス（GX2000も搭載する）。フロントステージのサウンドを高めるチョイスとなった。
  • システムをコントロールするDSPにはヘリックスのDSP URTRAを用いる。フロアボードへの取り付けも上質で美しい。
  • サブウーファーにはダイヤトーンのSW-G50を用いる。低音のスピード感や量感をしっかり引き出すための取り付けが施された。
  • ボードを設置した状態での低音の抜けを考慮した加工が施される。ボードの裏面を見ると人工スエードで前面処理されている。

普段使いの快適さを備えたまま高音質化を狙った香島さんのジャガーE-PACE』。十分なサイズのラゲッジを備え、パワーアンプやDSP、サブウーファーを床下にインストールした。千葉県のサウンドエボリューション・ログオンによる確かな技術で行ったインストールに注目した。

◆普段使いの利便性を損なわずに
高音質システムをインストールしたラゲッジ

ジャガーのSUVモデルであるE-PACEをベースに、高品質なオーディオインストールを施したこちらの車両。純正ヘッドユニットを使いながら、スピーカーやパワーアンプなどにお気に入りのハイクオリティユニットを用い、日常ユースで使いやすくなおかつ高音質なカーオーディオシステムを作り上げた。

ラゲッジにもそんな思いが込められている。十分な容量のラゲッジスペースは、普段は全面にプロテクションボードがかけられていて、純正と同様に荷物を積み込めるスペースを確保している。フラットなフロア面に仕上げていることから、積載性も純正と同等になっている。

しかしボードを外すと床下からサブウーファー、パワーアンプ、DSPが現れる構造。ユニットをインストールし、フロア面には人工スエードを用いて仕上げ、各ユニットを美しくショーアップしているのも上質だ。またパワーアンプ（ブラックスGX2400）、DSP（ヘリックスDSP ULTRA）、サブウーファー（ダイヤトーンSW-G50）を余裕いっぱいに整然とレイアウトしたスタイルも美しい。

◆パワーアンプ、DSP、サブウーファーを
整然とレイアウトするスマートなデザイン

ラゲッジのボードの下にユニット群がインストールされている。パワーアンプにはブラックスの4チャンネルアンプGX2400をチョイスしラゲッジ左奥に設置。フロントスピーカーに用いるダイヤトーンDS-SA1000をドライブするのに十分なハイクオリティなユニットだ。取り付け面ではフロア面を斜めにカットしユニットを一段下げて収めるスタイルで質感の高さを感じさせる。

その右側にインストールされているのはヘリックスのDSP ULTRAだ。調整能力とサウンド面での評価が高いユニットであり、システムの司令塔としてこのクルマのハイクオリティサウンドを支えている。取り付けに関してはパワーアンプ同様、フロア面を斜めに削るように一段落とし込んだ部分にビルトインで取り付けされている。フラットなインストール面を立体的に見せるのも、こうした細部の処理が効いているためだ。

ラゲッジ後端に取り付けられているのはダイヤトーンのサブウーファーSW-G50。床下スペースを使って十分な容量のエンクロージャーを備え、豊かな低音を再生している。またボードには音抜けを考慮した処理が加えられ、ボードを設置した日常ユースでも質の高い低音再生が得られる仕組みになっているのも見どころだ。

◆ラゲッジのインストールは上質でシンプル
純正状態のデザインと使い勝手をキープする

ラゲッジの作り込みはあくまでも純正イメージを崩さないのがテーマ。先に紹介した通り、ユニットを覆うようにフラットなボードを備えているため、荷物の積載もほぼ純正と同様に行える仕様だ。ユニットを収めたフロアボードは、サイドウォールなどの外周部にきれいにフィットしているため、よく見ないとどこからが純正でどこからが作り込みなのかがわからないほどだ。純正との接合部分を見ると精度の高さが感じられるインストールとなった。

さらにサブウーファーの項目でも紹介した通り、プロテクションボードの裏側にはサブウーファーの音抜けのための処理が施されているのが見える。サブウーファーの振動板形状をトレースして加工された繊細な処理もクオリティが高い。さらにボードの裏側全面を人工スエードで処理しているのも見どころ。普段は見ることのない裏側にまで気を配った作り込みを施しているのも注目したい。

クルマの使い勝手をスポイルすることなく、気軽に好きな曲を高音質で再生できる環境を望んだ香島さん。そんな思いを製作ショップのログオンにぶつけ、このシステム＆インストールができあがった。次回の後編では、特にこだわったフロントステージの作り込みについて紹介していく予定だ。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。

《土田康弘》

