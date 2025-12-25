「チューンナップサブウーファー」なら、低コストでサウンドがガラリ一変！［お金をかけずにサウンドアップ］

愛車のオーディオシステムの性能を上げたいと思いつつも、コストがかかることを心配して二の足を踏んではいないだろうか。しかし実をいうと、お金のかかりにくいサウンドアップ方法もいくつかある。当連載では、それぞれを紹介している。

◆ドアスピーカーでは超低音のスムーズな再生は困難…。そこを補助すると音が変わる！

今回は、「チューンナップサブウーファー」という選択肢について説明していく。

最初に、これが何なのかを説明しておこう。これはつまり、ドアスピーカーが再生する音域よりもさらに低い音の再生を担うスピーカー（サブウーファー）の中の、“小型・薄型”の“パワードタイプ（パワーアンプを内蔵しているもの）”のことが、チューンナップサブウーファーとも称されている。

ちなみにドアに取り付けるスピーカーには、音源に含まれているもっとも低い音の信号も入力されている。しかし、ドアに取り付けられるスピーカーは振動板の口径的に17cmクラスが最大サイズで、この大きさでは物理的に最低音までをスムーズに鳴らしきれない。なのでもっとも低い音はしっかり聴こえてこない。あるいは再生されていながら濁った音になっている。

でもチューンナップサブウーファーを導入すれば、ドアスピーカーがクリアに鳴らしきれない超低音をしっかり鳴らせるようになる。

「小型・薄型のパワードサブウーファー（チューンナップサブウーフアー）」の一例（カロッツェリア・TS-WX010A）。

◆チューンナップサブウーファーを導入すれば、ノリが良くなり、臨場感もアップ！

続いては、チューンナップサブウーファーによって超低音がしっかり鳴らされるようになると、音楽の聴こえ方がどう変わるのかを説明していく。

まず、ビートの効いた音楽ではノリが良くなる。リズムの要となる低音打楽器の音がよりタイトに、そしてレスポンス良く響くようになるからだ。また、演奏の臨場感もアップする。なぜなら録音時の部屋の響きもしっかり再生されるようになるからだ。この点は、特にクラシック音楽の再生時に大きく効いてくる。

というのも、部屋の中で最後まで響いているのは実は、超低音だ。低い音は波長が長く、減衰するのに時間がかかる。なので「サブウーファー」を導入すると、録音した部屋の中で最後まで響いている音がしっかり再生でき、リアリティがアップする。

で、問題はコストだ。導入にはどれくらいの予算をみておけば良いのかというと……。

「小型・薄型のパワードサブウーファー（チューンナップサブウーフアー）」の一例（カロッツェリア・TS-WX140DA）。

◆製品選択時には“取り付け性”も要確認。そこが優れていると省コスト化が可能に！

なお、製品の価格はものにより変わってくるが、コストをかけたくない場合には、有名ブランドの最廉価クラスのモデルで十分に音の変化を楽しめる。税込で1万5000円から2万円台のモデルでも、確実に性能を発揮してくれる。

ただし取り付け作業は簡単ではないので、そこはプロに任せた方が良い。ちなみに慣れていないと難しい作業は、配線だ。電源と音声信号をどこから取るかの判断は、知識がないと難しく、それがわかったとしても、いずれかの内張りパネルを外す必要があるため、そのスキルは最低限必要となる。

ところで、背伸びをして少し上級のモデルを購入すると、取り付け工賃もアップする可能性が出てくる。というのも、ある程度上のクラスのモデルでは、電源を車両のメインバッテリーから直接引き込む必要性が生じる場合が多くあり、その作業は特に手間がかかるので工賃も上がりがちとなる。そのため、製品セレクトの際には、そうしなくても良いモデルを選ぶことが肝要となる。

今回は以上だ。次回は、チューンナップサブウーファーのセッティングのポイントを解説する。乞うご期待。