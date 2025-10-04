ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中国製EVがブガッティ超え世界最速の市販車に！ 496.22km/hの記録に「速すぎ」「3000馬力とかエグすぎ」など話題に

BYDの高級サブブランドであるYANGWANG（仰望＝ヤンワン）は、ハイパーEVの『U9エクストリーム』が、世界最速市販車記録496.22km/hを樹立したと発表した。SNSでは「速すぎ。しかも販売しちゃうとか」「進化のスピードが速すぎないか？」などの驚きの声が集まっている。

従来の記録は2019年、ブガッティ『シロンスーパースポーツ300＋』が計測した490.484km/hだった。これを約6km/h上回った。

記録挑戦は、ドイツのATPオートモーティブのテスティングパーペンブルクテストトラックで実施。U9エクストリームは最高速496.22km/h（308.4mph）を計測し、これまでのガソリン車最速記録の490.484km/hを上回り、世界最速の市販車となった。この記録により、電気自動車が初めて全カテゴリーで世界最速の座に就いた。

U9エクストリーム（U9X）は、中国で販売中の『U9』をベースに大幅な進化を遂げている。主な改良点として、800Vから1200Vへの超高電圧システムのアップグレード、30Cという驚異的な放電レートを持つリン酸鉄リチウムブレードバッテリー、最大3万回転で動作し合計3000ps超を発生する4つの超高速モーターを搭載している。

さらに、サーキット走行用セミスリックタイヤと、高負荷に対応するため専用チューニングが施されたディサス-Xサスペンションも装備されている。

BYDのステラ・リー副社長は「研究開発部門全体にとって非常に誇らしい瞬間だ。ヤンワンは不可能を認めないブランドであり、この次世代への取り組みによってU9Xのような車両が生まれる」とコメントした。

記録達成を担当したドライバーのマルク・バッセング氏は「この記録はU9エクストリームの驚異的な性能があってこそ可能だった。技術的に、これは内燃機関では不可能なことだ」と語った。

そんなU9エクストリームに対してX（旧Twitter）では、「速すぎ。しかも販売しちゃうとか」「進化のスピードが速すぎないか？ｗ」などの驚きの声が集まっている。

技術的な面にも注目が集まっており「3000馬力とかエグすぎ。BYDにはこれからも頑張って欲しい」と期待する声や「回生も使いながら結構残量ギリギリの消費電力なんじゃないだろうか」「うーん、500km/h届かず…空力もっと詰めれんかな？」と考察するコメントも見られた。

U9エクストリームは限定30台での生産が決定されており、顧客への販売が開始される。この記録により、ヤンワンは持続可能なハイパーカーの新たな定義を示し、EVの可能性を大きく押し広げた、としている。

《小國陽大》

