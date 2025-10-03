ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディ『A6セダン』新型、米国発表、362馬力のV6ターボのみを設定

アウディ『A6セダン』新型（米国仕様）
アウディオブアメリカは、第9世代となる新型『A6セダン』を発表した。

【画像】アウディA6セダン新型（米国仕様）

新型A6セダンは、3.0リッターV6ターボエンジンにSトロニック7速デュアルクラッチトランスミッションを組み合わせ、クワトロ全輪駆動システムを標準装備する。エンジンは従来モデルより27hp向上した362hpを発生し、トルクも37lb-ft増の406lb-ftを実現。0-96km/h加速は従来より0.6秒短縮され4.5秒となり、最高速度は電子制御により210km/hに設定されている。

車内静粛性の向上にも注力し、遮音性能は従来モデル比最大30%改善された。より密閉性の高い窓とドアシールの最適化により、外部騒音を効果的に遮断する。フロントウィンドシールドとフロントサイドウィンドウの音響ガラスに加え、プレステージトリムではリアサイドウィンドウにも音響ガラスを採用。全タイヤには振動を軽減するフォームリングが標準装備される。

プレステージトリムには電子制御ダンパー付き適応エアサスペンションが標準装備される。さらにスポーツプラスパッケージでは、全輪ステアリング、スポーツリアデファレンシャル、スチールスポーツサスペンションが選択可能だ。

外観デザインでは、低い位置に配置されたシングルフレームグリルと細身のヘッドライトが特徴的なフロントフェイスを形成。リアは上向きに傾斜したデザインで、連続したライトストリップが車幅を強調する。

ホイールは19インチから21インチまで4種類を用意。標準の19インチ5ダブルスポークデザインはバイカラー仕上げで、オールシーズンランフラットタイヤを装着する。21インチマルチスポークツイストデザインホイールはスポーツプラスパッケージに含まれ、サマーパフォーマンスタイヤを装着する。

ボディカラーは11色を用意し、新色のミッドナイトグリーンも選択可能。アルコナホワイト、グレイシャーホワイト、ミトスブラック、クロノスグレー、グレナディンレッド、フロレットシルバー、ファーマメントブルー、マデイラブラウンなどが用意される。

《森脇稔》

