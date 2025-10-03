10/31「ジャパンモビリティショー2025 Unofficial After Party」業界の“今”を語り合うビジネス交流会開催

レスポンスは東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」のタイミングに合わせ、「ジャパンモビリティショー2025 Unofficial After Party」を10月31日（金）に開催いたします。

モビリティ産業に関わる多くの人々が一堂に会する「ジャパンモビリティショー2025」。一般公開日の初日に、会場で得た気づきや最新トピックを持ち寄り、リラックスした雰囲気の中でざっくばらんに情報交換できるアフターパーティーを開催いたします。ぜひお立ち寄りください。

開催概要

日時 ：2025年10月31日（金）17:00～19:00（入退室自由）

会場 ：CHINA GREEN（チャイナグリーン）

https://maps.app.goo.gl/EWqPXYBpbWpXStfu8

定員 ：50名 （事前予約制）

参加費 ：4,000円（税込／軽食＋フリードリンク付）

対象 ：ジャパンモビリティショー来場者、自動車ビジネス関係者

主催：レスポンス／株式会社イード

タイムスケジュール（予定）

時間 内容 17:00 開場・受付開始 17:10 オープニング挨拶 17:15 ゲストトークセッション（展示会の見どころ共有など） 17:45 歓談タイム（軽食・ドリンクを楽しみながら情報交換） 17:50よりスポンサー企業によるトークタイム（最大4社／各5分程度） 18:55 クロージング挨拶 19:00 終了

ゲストトークセッション

ジャパンモビリティショーの見どころ、トピックなどざっくばらんにトークしていきます。

＜ゲスト＞

清水和夫 氏

自動車ジャーナリスト

調整中

自動車メーカーなど

＜モデレーター＞

三浦和也

株式会社イード レスポンス編集長

こんな方におすすめ

ジャパンモビリティショーの会場で見た最新トレンドを深掘りしたい

ゲストや同業他社、自動車メーカー、サプライヤーのキーパーソンと直接つながりたい

リラックスした雰囲気で気軽に情報交換したい

お申し込み方法

以下より必要事項をご入力のうえ、お申込みください。レスポンスビジネス（無料プラン以上）への登録が必要です。

※領収書は、お申込後にレスポンスマイページよりダウンロードしてください。